Április 18-án, 13 órakor rendezték a Magyarország - Norvégia U16-os válogatott mérkőzést. A keretbe Boza Bende is bekerült, ami óriási dolognak számít. A fiatal játékos még Nyergesújfalun, kisiskolás korában kezdett el ismerkedni a labdarúgással, így a Nyergesújfalu SE is nagyon büszke lehet rá. A válogatottba való meghívására más korábban is volt példa, a csapat összetartásán és felkészülésében is részt vett, most már azonban a meccskeretben is megtalálható volt. 14 éves korában a Vasas Kubala Akadémia játékosává vált és azóta is az ő egyesületüket erősíti.

Az U16-os válogatott keretében is megtalálható Boza Bende

Fotó: Barbara Gabriella / Forrás: Valogatott.mlsz.hu

A mérkőzést a magyar U16-os válogatott indította jobban, már a 4. percben gólt tudtak szerezni. A mérkőzés további részében is uralták a meccs ritmusát a hazánkat képviselő játékosok, az előnyt azonban nem növelték tovább. A második félidőben, a 71. percben állt be Boza Bende, de vele sem tudta legyőzni a nemzeti tizenegy a látogatókat. A mérkőzést végül a hajrában szerzett gólokkal a norvégok nyerték.