A Tata koncentráltan kezdte a mérkőzést, tudták, hogy ha nyerni szeretnének, akkor a múlthéten elkövetett hibáikat ki kell javítaniuk. A kapuban Hermann Ákos újfent brillírozott, elképesztő védéseket mutatott be, ami kulcsfontosságú volt a győzelmük esetében. 12-7-es állástól indult be igazán a tataiak gépezete, még az ózdi taktikázás ellen is megállták a helyüket. 20-12 után a vendégcsapat minden támadásnál levitte a kapusát és hét játékossal vezették az offenzívát. Az 50. percben a hazai együttes tíz pontra tornázta fel az előnyét ellenfelével szemben. A vége a Tatai AC irányításával telt, az utolsó percekben képesek voltak fenntartani az előnyüket, esélyt sem hagyva az ózdiaknak. Márton Ádám vezetőedző szerint egy nagyon fontos győzelmet aratott a csapata, de továbbra is nehéz helyzetben vannak. Meglátása alapján a jövő heti meccs sokkal nehezebb lesz, de mindent meg fognak tenni a siker érdekében.

Megvédte hazai pályáját a Tatai AC

Forrás: TAC Férfi kézilabda csapat/Facebook