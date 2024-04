Vasárnap folytatódik a Megye III, az északi- és a déli divízió csapatai egyaránt pályára lépnek. Északon a csúcsformában lévő Naszály SE mérkőzik meg a Héreg FC ellen, hazai pályán. Előbbiek 6 gólt szórtak az előző hétvégén, április 21-én is várhatóan ők fogják befejezni a meccset a 3 ponttal együtt. A második helyet elfoglaló Pilismarót az oroszlányiakat fogadja vasárnap. 6 pont a különbség a két klub között, ez az összecsapás tartogathat látványos momentumokat, érdemes lesz követni.

A Szomód és a Széchenyi TSE összecsapása is érdekesen alakulhat. A hétvégén hazai pályán játszó együttes csak 1 ponttal van elmaradva a TABAK-tól, ha kedvezően alakul számukra a forduló, akkor helyet is cserélhetnek a nap végére, azonba ehhez a TABAK-nak is lesz egy-két szava, ők a Süttő ellen célozzák meg a győzelmet. A tabella utolsó helyén tanyázó Bajót az annavölgyieket fogadja, a papírorma alapján utóbbiak fognak több gólt szerezni a 90 perc alatt.

Érdemes lesz követni a Megye III 20. fordulóit

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

A déli első helyezett Dunaalmás a múltheti vereség után vissza szeretne térni a győztesek sorába, ez a Kocs ellen teljesülhet is. A 19. fordulóban az Etei SE nagy lépést tett meg az első helyért, 4 egységre tudták lecsökkenteni hátrányukat. A Dad ellen újabb diadalt arathatnak a pályán, ezzel tovább növelve motivációjukat. A Császár ugyanannyi ponttal rendelkezik, mint az Ete, tehát őket sem szabad figyelmen kívül hagyni, a 2. hely lesz a tét ezen a meccsen. A további mérkőzéseknél a Banai KSK a Csémi SE-vel fog megküzdeni, a Rédei KSE pedig a Szákszend ellen teszteli majd tudását.

EUROTRADE SOLAR T.III.O. FFI FELNŐTT ÉSZAK ALAPSZAKASZ 20. forduló

Április 21, vasárnap, 17 óra

Naszály SE - Héreg FC

Bajót Szikra SE - Annavölgyi Bányász SE

Bar-Nul Szomódi SE - Széchenyi TSE

Süttői SC - TABAK

Pilismarót SC - Oroszlányi SZE

EUROTRADE SOLAR T.III.O. FFI FELNŐTT DÉL ALAPSZAKASZ 20. forduló

Április 21, vasárnap, 17 óra