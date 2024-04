A megye három déli divíziójában meglepetés nélkül telt a húsvéti forduló. Mindegyik mérkőzésen érvényesült a papírforma, a meglepetéshez még csak közel sem kerültek az esélytelenebbek. A legközelebb a Dad csapata állt ahhoz, hogy nem várt eredmény szülessen, de a Szákszend otthonában játszott mérkőzésen a hazaiak végül két góllal nyerni tudtak. A győzelemből három góllal vette ki a részét Marton Krisztián, aki a hétvége előtt összesen állt három találattal.

Öt gólnak örülhettek a Császár játékosai a megye három hétvégi fordulójában

Fotó: Flajsz Peter

Gyüszi Levente ismét betalált az Ete színeiben, zsinórban már az ötödik mérkőzésen szomorította az ellenfél kapusát. A most szerzett góljával továbbra is magabiztosan, 35 találattal vezeti a góllövőlistát, miközben csapata őrzi második helyét a tabellán és tovább tapad a listavezető Dunaalmás csapatára. Mögöttük, a harmadik helyen tanyázik a Császári SE, amely egy pillanatra még meg is ijedhetett Bakonyszombathelyen, de végül nagyon sima győzelmet aratott és továbbra is harcban van a minél csillogóbb érem megszerzéséért. A Bana meccsén ezúttal nem szaladt a pályára egy hívatlan vendég sem, nem is tudtak pontot szerezni.

Újabb pont a megye három északi sereghajtójának

Az északi csoportban a TABAK - Széchenyi TSE találkozót végül nem rendezték meg, de így is született jó sok találat a csonka forduló ellenére. A szomódiak és az oroszlányiak egymást másolva egyaránt hat gólt szereztek egy kapott találat ellenében, esélytelenebb ellenfelükkel szemben. A legnagyobb izgalmakat a Bajót-Süttő találkozó hozta, ahol az idei évben megtáltosodó hazaiak az utolsó pillanatokban mentettek meg egy pontot, és már az is megfordulhat a fejükben, hogy a szezon végén ne ők végezzenek az utolsó helyen.

Eurotrade Solar Területi III. osztály, dél, 17. forduló

Etei SE - Banai KSK 3-1 (3-0)

Ete, vezette: Horváth i. (Vámosi B., Györe F.)

Ete: Fülöp - Vági, Szimler, Takács, Szeles, Baráth, Gyüszi (Járóka 87.), Szabó, Lami, Szíjj (Stamler 76.), Takács.

Bana: Molnár - Póner (Rózsahegyi 60.), Brulich (Békási 78.), Nyári, Varga G., Vincze, Dobai, Róth, Rácz (Szarvas P. 69.), Ress, Varga P. (Vida 60.)

Gólszerzők: Gyüszi (6.), Baráth (35.), Takács (45.), illetve Dobai (82.)

Bakonyszombathely KSE - Császári SE 1-5 (1-3)

Bakonyszombathely, vezette: Horváth I. (Lakatos Z., Bazsánt A.)

Bakonyszombathely: Szalay - Áment, Takács, Árki, Szarvas (Sulák 46.), Nyári, Jakab (Tóth 46.), Kovács (Borszuk 78.), Mészáros (Spohn 63.), Vida, Mészáros.

Császár: Karászi - Cseh, Hideg R., Kalucza (Pinzariu 73.), Szekeres, Hideg T., Zvér, Nagy I., Vincze (Kiss 70.), Falusi (Lázár 46.), Nagy B. (Demeter 60.).

Gólszerzők: Mészáros (16.), illetve Hideg R. (13.), Nagy B. (34.), Zvér (42., 68.), Demeter (88.)

Szákszendi SE - Dad SE 4-2 (0-0)

Szákszend, vezette: Szabó G. (Szűr B.)

Szákszend: Teberi - Marton, Peti (Kocsis 45.), Kovács R. (Petrás 45.), Szécsi, Szabó, Kiss Zs., Müller (Kiss L. 82.), Farkas, Kovács T., Kiss J.

Dad: Németh - Ginder, Szalontai, Török, Ambrus, Bánhegyi, Bagi, Horváth (Kőmíves 65.), Vedrédi, Hastó, Bíró (Harasimiak 34.).

Gólszerzők: Kocsis (54.), Marton (67., 72., 85.), illetve Török (75.), Hastó (78.)

Kiállítva: Kiss J. (74.), illetve Németh (85.)

Rédei KSE - Kocs KSE 3-4 (2-1)

Réde, vezette: Szajkó Á. (Bezzeg N.)

Réde: Rákóczi - Balogh M., Takács B., Piokker, Sáhó, Renner, Major (Kóbli 83.), Balogh D.(Czigány 72.), Horváth (Takács D. 46.), Buda, Varga.

Kocs: Pénzes - Veres, Hörömpöli, Tóth (Kalmár 46.), Teberi (Hatvan 46.), Tromposch (Schrail 46.), Karsai (Kvittung 77.), Gombik, Kovács, Jeremiás (Lévai 88.), Eszlári (Motil 82.)

Gólszerzők: Takács (5.), Sáhó (42.), Major (82.), illetve Gombik (23.), Kovács (56.), Veres (73., 79.)

Bokod FC - Csémi SE 2-2 (1-0)

Bokod, vezette: Huszka D. (Szenkovics Sz., Csizi M.)

Bokod: Antal Dávid - Steili, Bognár, Lázár (Tamás 81.), Gruber, Magyarcsik, Krotki, Kisvári, Cser (Erdős 46.), Antal Dániel, Molnár.

Csém: farkas - Simon (Körmendi 46.), Balázs (Hegyvári 46.), Török, Torday, Gerencsér, Szabó, Kollár M., Horváth, Balázs, Soós (Kollár K. 71.)

Gólszerzők: Magyarcsik (3.), Lázár (80.), illetve Kollár M. (53.), Szabó (70.)

Annavölgyi Bányász SE - Pilismarót SC 0-1 (0-0)

Annavölgy, vezette: Lovas G. (daróczi Z., Tomacsek B.)

Annavölgy: Kuczmog (Hegedűs 81.) - Kosznovszki (Sándor 73.), Varga, Bauer, Végh, Farkas, Kelemen, Somogyi, Balogh, ferenczy (Tóth 80.), Genszki.

Pilismarót: Kabai - Kovács, Laskai, Sáros, Eichenvalder K., Országh, Eichenvalder R., Timándi, Méhes, Pál, Meszes (Schubauer 81.)

Gólszerző: Eichenvalder R. (69.)

Bajót Szikra SE - Süttői SC 3-3 (1-2)

Esztergom, vezette: Berecz L. (Bódi B.)

Bajót: Mahmudov - Ferreira (Lando 55.), Ndembi, Albano, Tunguila, Gamboa, Kilton Paulo, Joao Da, Chingueta, Satumbo (Arrulo 72.), De Oliveira (Mendes Jose 76.)

Süttő: Styecz - Eberst, Tárai, Vajda, Tóth P. (Jánoska 86.), Kuthy (Galambosi 76.), Horváth (Végh 65.), Tóth K. (Petrányi Sz. 55.), Szabó, Takács, Pató.

Gólszerzők: Ndembi (12., 55.), Lando (90.), illetve Szabó (22.), Kuthy (31., 62.)

Héreg FC - Bar-Nul Szomódi SE 1-6 (1-2)

Héreg, vezette: Mann Á. (Szalai B.)

Héreg: Arnóczky - Háder István, Deberling, Darók-Székelyhidy, Kovács, Háder István Olivér, Szijártó, Nyírő, Herceg, Erl, Herr.

Szomód: Alapi - Szőnyi (Bóka 46.), Homojovszki (Vörös 71.), Holecz (Dományi 71.), Takács, Bogdán, Metzger (Lengyel 59.), Gulyás, Nagy (Molnár 71.), Michl (Tóth 46.), Clerc (Tímár 59.).

Gólszerzők: Szijártó (8.), illetve Homojovszki (1., 53.), Nagy (11.), Holecz (46.), Bogdán (75.), Tímár (85.)

Oroszlányi SZE - Vértestolnai TE 6-1 (5-0)

Oroszlány, vezette: Janovics Á. (Mosolygó M., Mátyus G.)

Oroszlány: Kristyák - Pöck (Molnár 52.), Frigur, Török, Járóka, Sárközi, Rácz (Mata 72.), Varga, Földi (Gyenes 85.), Fitykus (Sztankó 80.), Fekete (Lakatos 68.)

Vértestolna: Steiner - Kindler, Piff, Laczkó, Iványi, Buzási, Tóth, Erdős, Pszota, Goldschmidt, Scheib.

Gólszerzők: Földi (6., 34., 75.), Sárközi (10., 17.), Járóka (44.), illetve Iványi (73.)

Elmaradt: TABAK - Széchenyi TSE