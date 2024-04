Döntetlennel ért véget a Tata és a Cegléd közötti kézilabda-mérkőzés. A tataiak az előző meccsükön meggyőző teljesítménnyel megverték a Kecskemétet, Ceglédre magabiztosan és motiváltan érkeztek. Közösségi médiás oldalukon olvasható, hogy az összecsapás alatt végig jó stratégiával játszottak, védelmük erősnek volt mondható. Amikor kellett, vissza tudtak állni hatosfalra is. Kapusuk, Hermann Ákos újfent remekelt, az összecsapás egyik szakaszában 70 százalékos hatékonysággal volt képes védeni csapatának hálóját. A párharc elején 8:4-re is vezettek, szépen indították a találkozót. 27:17-ig bíztató volt a Tata teljesítménye, innentől kezdődően azonban ellenfelük kezdte ledolgozni hátrányát és megindult részükről a felzárkózás. A meccs későbbi szakaszaiban oda-vissza pattogott a labda, nagyon kiélezett csatát láthattak a szurkolók. A fiúk továbbra is nagy tempót diktáltak, a 45. percre azonban már kezdtek fáradni, ez meglátszódott a teljesítményükön is. Márton Ádám vezetőedző szerint többször is beleestek abba a hibába, hogy a csapat által kialakított nagyobb előnyt nem tudták tartósan fenntartani. Beszámolójának további részében közölte, hogy ezen a meccsen is tettek lépéseket, de meg kell tanulniuk a játékosoknak mérkőzést nyerni.

Próbálkozott a Tata kézilabda-együttese, győzni azonban most nem tudtak.

Forrás: TAC Férfi kézilabda csapat/Facebook