Azon el lehet gondolkodni, hogy az FTC ellen vesztett vagy nyert egy pontot a Kék Tigrisek csapata, bár a szegedi mélypont után, nagy szónak számított, hogy így talpra állt a Djukics-legénység. Ezt erősítette meg Sibalin Jakab edző is, Djukics mester jobb keze. - Izgalmas, hullámzó játék jellemezte azt a találkozót – mondta Sibalin edző. – Aminek persze az edzők nem mindig örülnek, de a közönség jól szórakozik. Ezen a meccsen számunkra az volt a legfontosabb, hogy a kezünkben maradjon a döntés a bronzérem „sorsáról”. Ezt a célunkat pedig elértük. Most pedig – a Gyöngyös ellen – ezen az úton kellene előrelépnünk.

A tatabányai kézilabda egyértelműen a győzelmet célozza meg a hétvégén

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Mi tagadás a Heves vármegyei gárda meglehetősen kétarcú. Legyőzte a Szegedet hazai környezetben, majd kikapott a Komlótól. Egyebek mellett ezért is veszélyes a Gyöngyös…

- Ott mi, egy szenvedős meccsen egy góllal nyerni tudtunk – emlékezett vissza Sibalin Jakab. – Most sincs „B-opció”, csak a győzelem elfogadható a csapatunk számára. A véghajrához közeledve azért érződik a fáradtság már szinte mindegyik együttesen. Éppen ezért nő meg még inkább a szurkolók buzdításának jelentősége. Mi is hálásak vagyunk lelkes drukkereink kiállásáért, és most is várjuk őket a lelátóra.

A házigazdáknál Győri Mátyás továbbra is maródi, a többiek viszont egészségesek. A hétvégi összecsapást két rutinos játékvezető, Hargitai Gábor és Markó Gábor dirigálja