Nagy dologra vállalkozott a nagykőrösi Honfoglalók rögbicsapata, hiszen a hazai pályán, a magyar bajnokságban két éve veretlen címvédő Esztergomi Vitézeket (akiket olvasóink a legjobb férfi csapatnak választottak 2023-ban) tervezte két vállra fektetni. A mérkőzésre mindkét alakulat teljes elszántsággal készült, bár hazai oldalról számos alapemberével nem számolhatott Sőlősi László vezetőedző.

Magabiztosan győztek az esztergomi rögbisek nagykőrösi riválisuk ellen

Fotó: Lehotzky István

A találkozó elején a vendégek nekiestek az esztergomiaknak, akik egy elcsent bedobás után szerezték meg a vezetést Sőlősi által. Az alföldi csapat nem vesztett lelkesedéséből, tíz percig saját térfelén kőkemény védekezésre kényszerítette ellenfelét, melynek egy cél lett az eredménye, amivel 7-5-re zárkóztak. Később egy tolongás után szélre kijátszott labdával Brinyiczki állította vissza a különbséget. A Honfoglalók szinte rögtön egy újabb céllal válaszoltak, így két pontos Vitézek előnnyel mentek el szünetre a csapatok. A találkozó hőfokát mi sem jellemezné jobban, hogy a játékvezető két alkalommal is mindkét együttes játékosát 10-10 perces büntetést érő járó sárga lappal sújtotta.

A térfélcserét követően a hazaiak dominanciája Ágotai céljával vált pontokká, majd Kiss egy büntetőrúgással növelte tovább az előnyt. Az utolsó percekben a fiatal Hullárnak sikerült labdával célterületbe esni, amivel sikerült megszerezni a négy cél után járó bónuszpontot is. A rekordbajnok kiváló védekezése azonban áldozattal járt, hiszen három kényszerű cserét is végre kellett hajtani a második félidőben. Az Esztergomi Vitézek így továbbra is az első helyen állnak 17 megszerzett ponttal. A következő fordulóban az örök rivális, jelenleg a tabella ötödik helyén álló Battai Bulldogok csapatát fogadják a Vitézek.