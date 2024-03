A házigazdák olyannyira csipkedik magukat tavasszal, hogy immáron a hatodik pozícióban tanyáznak, és mindössze hat ponttal vannak lemaradva a Kék Tigrisektől. Ennek megfelelően nagyon fontos találkozó vár Dragan Djukics csapatára. Ez a meccs ígérkezik az egyik legnehezebbnek azok közül, amelyeket – úgymond – nem a közvetlen riválisaival vív a Tatabánya. A két pont megszerzésével nagy lépést tehetne a Bányász végső céljai elérése felé.

Idegenben is győzelemre készülnek Dragan Djukics Kék Tigrisei

- Egyébkén az elkövetkező négy hétben megvívott meccsek végeredménye döntően befolyásolhatja a pontvadászat végeredményét is – emelte ki Sibalin Jakab edző, Djukics mester jobb keze. – Egy kifejezetten jó formában lévő Budakalászhoz látogatunk, amely bravúrokra is képes. Lásd a Füred vagy a Csurgó elleni találkozóit.

Sibalin edző azt is megjegyezte, hogy a Tatabánya és a Budakalász párharca, mindig nagy csatát, kiélezett küzdelmet hozott. A Kék Tigriseknek most is erre kell felkészülniük.

- A dolgunkat az sem könnyíti meg, hogy válogatott játékosaink és idegenlégiósaink, úgymond szanaszét voltak, így alig tudtunk közösen gyakorolni jegyezte meg Sibalin Jakab. – Ezen túl, ahogy ilyen nemzetközi tornák után szokott, szinte minden játékosunknak van valamilyen „nyűgje”, kisebb nagyobb sérülése, sőt, néhány betegek is voltak a csapatból. Azaz, mindenkinek vissza kell rázódnia a klubmunkába. Hiszen egy rendkívül nehéz és kőkemény összecsapás vár ránk, amit nagyon meg akarunk nyerni.