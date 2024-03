A forduló rangadóján a Nyergesújfalu gárdája listavezetőként kezdhette meg a tavaszi szezont, azonban könnyűnek semmiképpen sem mondható mérkőzésre készülhettek. Az ellenfelük a szintén jó erőkből álló és merészebb terveket szövögető Koppánymonostor volt. Az első játékrészben még a nyergesiek voltak fölényben, de még a szünet előtt betalált a vendégcsapat. A góltól kissé megzavarodtak a hazaiak, akik a második félidőben már nem tudtak nyomást helyezni ellenfelükre. Egy gólos vendég előnynél megfogyatkozott a hazai gárda, ami meg is pecsételte a sorsukat. A Koppánymonostor még két gólt szerzett, így a várt, kiélezett csata ezúttal elmaradt. A Nyergesújfalu előnye a tabellán két pontra olvadt a Zsámbék előtt.

A Vértesszőlős (kékben) nem tudta megnehezíteni a Zsámbék dolgát

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A képzeletbeli dobogó második fokán álló zsámbékiak a télen jelentősen megerősödött Vértesszőlős otthonában kezdték meg az idei évet. A hazaiak kispadjára a korábban az első osztályban is dolgozó Hagymási Zoltán ült, rajta kívül a játékoskeret is erősödött több tapasztalt, magasabb ligákban is megforduló játékosokkal. A szőlősiek tabellán elfoglalt helyezése a jövőben már nem lesz mérvadó, annak ellenére sem, hogy most még vereséget szenvedtek. A csapat biztató jeleket mutatott, és ahogy telnek a hetek, úgy fognak egyre jobban összerázódni. A Zsámbéknak talán szerencséje volt, hogy még a tavasz elején kellett Vértesszőlősre látogatniuk.

A forduló másik nagy érdeklődéssel bíró összecsapásán a telet a hatodik helyen töltő Kecskéd fogadta az egész bajnokság talán legjobb keretével rendelkező Tatai AC együttesét. Az első félidőben még nem alakult ki a két csapat között igazán különbség, de a tataiak a mérkőzés előrehaladtával egyre jobban a kecskédiek fölé nőttek. A végére magabiztos győzelmet arattak, ezzel is felköszöntve Wéber Roland vezetőedzőt

Területi I. osztály, 14. forduló

Vértesszőlősi SE - Zsámbék SK 0-3 (0-1)

Vértesszőlős, vezette: Derecskei B. (Mihályi M, Kis B.)

Vértesszőlős: Musheer - Batics B., Gréczi, Horváth (Nagy 70.), Batics A., Bogdán, Jónás, Antal, Keszőcze (Barna 59.), Galambos, Keleti (Magyarics 70.) Vezetőedző: Hagymási Zoltán

Zsámbék: Tugyi - Áprily, Marticsek, Kósa Szilágyi, Biró Á. (Kerezsi 55.), László, Magyar (Haupt 65.), Csóh (Yürekli 65.), Mártonfi, Sugár (Bíró R. 65.), Barlangi. Vezetőedző: Bodó László

Gólszerzők: Biró Á. (13.), Barlangi (49.), Tugyi (60.)

Jók: Musheer, Bogdán, Galambos, illetve Áprily, Marticsek, Kósa Szilágyi, Bíró Á., Mártonfi

Hagymási Zoltán: Aki ismer, az tudja, hogy egy türelmes ember vagyok, de ha szórakoznak a csapatommal, akkor kiállok mellettük. Mindent elmond, hogy először kaptam sárga lapot. A játékvezetéssel nem szoktam foglalkozni, de ezen a meccsen erősen a vendégek javára lejtett a pálya. Maximálisan elégedett vagyok a csapatommal, ez már egy másik Vértesszőlős volt, mint amelyik tavaly játszott, bizakodó vagyok a jövőt illetően. Fegyelmezettek voltunk, az akarat is megvolt, már csak a helyzetek kialakításában kell fejlődnünk. Gratulálok a Zsámbéknak a győzelemhez.

Bodó László: Nagyon elégedett vagyok a teljesítményünkkel, a sok sérültünk ellenére tudtunk nyerni egy olyan pályán, ahol tavasszal minden csapat meg fog szenvedni. Helyenként jól játszottunk, a helyzeteket tekintve megérdemelten nyertünk. Jó volt látni, hogy a hazaiak is törekedtek a futballra, más csapat benyomását keltette ez a Vértesszőlős mint korábban. A szurkolóinknak köszönjük, hogy ennyien elkísértek minket.

Bábolnai SE - DG Tát 1-0 (0-0)

Bábolna, vezette: Szeibert P. (Jászberényi M., Gabala Zs.)

Bábolna: Váczi - Mátyás, Karvaj(Rabi 46.), Bognár, Maruzs, Szendi, Polgár, Tóth (Hollósi 38.), Lanzendorfen, Végh, Szabó

Vezetőedző: Józsa Péter

Tát: Iványi- Varga, Farkas, Dékány, Putnoki, Borkos (Mészáros 57.), Zoltai (Jónás 66.) Gágó (Kovács 46.), Tillman, Páldi, Chrompota (Izsó 75.) Technikai vezető: Kun Imre

Gólszerző: Maruzs (80.)

Jók: Váczi, Szabó, Rabi, Hollósi illetve Tillmann, Farkas, Chrompota, Dékány , Gagó

Józsa Péter: Nagyon nehezen alakult ki a keretünk a mérkőzésre, végül tizenegy felnőtt- és két ifijátékossal tudtunk kiállni. A szűkös keret fényében rendkívül értékes győzelmet arattunk.

Kun Imre: Az első játékrészben a tempónk rendben volt. Helyzeteket alakítottunk ki, két-három ziccerünk is volt, amivel el kellett volna döntenünk a mérkőzést. A második félidőre is jól jöttünk ki, az öltözőben megbeszélteket jól alkalmazták a srácok, aztán a 60. perctől görcsössé váltunk, rengeteg pontatlanság és egyéni hiba jellemezte a játékunkat. Saját magunkat vertük meg a mai napon.

Lábatlani ESE - Almásfüzitői SC 1-3 (0-1)

Lábatlan, vezette: Mihályi M. (Mihályi G., Kis B.)

Lábatlan: Török - Ölveczky (Kecskés 86.), Varga, Rozmán (Pálinkás 75.), Kovács, Váli, Galba, Budaházi, Király(Gimesi 89.) Deme, Fábián

Vezetőedző: Karcagi Pál

Almásfüzitő: Gálik - Szűcs, Szalai, Nagy, Lencse, Farka(Kohár 77.), Kottra, Sinkó, Galambos, Fekete (Péter 90.), Bihari (Bruckner 46.) Vezetőedző: Szalai Gábor

Gólszerzők: Galaba(66.) ill. Szalai(9.), Sinkó(64.), Kottra(98.)

Jók: senki, illetve mindenki

Karcagi Pál: Tudtuk, hogy nehéz tavaszunk lesz, de ennyire?! Mi is gyengék voltunk, de még nálunk is volt egy gyengébb ember a pályán…

Szalai Gábor: Küzdelmes meccs volt, ahol már az első félidőben el kellett volna döntenünk a három pont sorsát. Magunknak tettük nehézzé a mérkőzést, de végül megérdemelten győztünk, amivel nagy lépést tettünk a céljaink elérése felé. Gratulálok a játékosaimnak és sok sikert kívánok a Lábatlannak.

Nyergesújfalu SE - Koppánymonostori SE 0-3 (0-1)

Nyergesújfalu, vezette: Büki G. (Patócs D., Szabó B.)

Nyergesújfalu: Erős - Cseh, Hajnal(Tóth 46.), Szőke, Motuz, Farkas, Mann, Balogh, Szoboszlai, Molnár, Raffai. Vezetőedző: Gálicz Ferenc

Koppánymonostor: Boros - Egyed, Kalla, Horváth, Valkó (Juhász 80.), Schiller (Pulai 83.), Jóna, Dombi (Dávid 70.), Simonka (Gelencsér 86.), Valkó, Korcsok (Vincze 75.) Vezetőedző: Vigh László

Gólszerzők: Dombi(36.), Horváth(67., 83.)

Jók: Szoboszlai, Szőke, Motusz illetve mindenki

Gálicz Ferenc: Az első 30 percben meddő mezőnyfölényben játszottunk, a vendégek gólja ezután megfogta a csapatot. A második félidőben a kiállítás sem segített rajtunk. A Koppánymonostor jó játékkal, megérdemelten győzött.

Vigh László: Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés lesz. A pálya minősége sajnos hagyott némi kívánnivalót maga után. A második félidőben már nagy mezőnyfölényt tudtunk kialakítani. A játékosok jól teljesítettek, amit kértem tőlük, mindent megvalósítottak, igazán példaértékű volt a hozzáállásuk.

Vértessomló - Sárisáp BSE 1-2 (0-2)

Vértessomló, vezette: Derecskei B. (Kun P. A., Urszán I.)

Vértessomló: Ámorth - Tóth, Nagy(Antalovits 60.), Erdei, Koller, Kacz, Batin, Kovács(Eigner 82.), Dobbelaere, Balogh, Petőcz (Zink 46.) Vezetőedző: Nagy Géza

Sárisáp BSE: Sándor - Cserven (Papp 62.), Katona, Wend (Kara 84.), Válent, Jurásek, Gyebnár(Bartl 62.), Sándor (Farkas 78.), Yousif(Pozsonyi 78.), Szlovák, Karcagi Vezetőedző: Fenyvesi László

Gólszerzők: Batin (86.) illetve Sándor (30., 36.)

Jók: Ámorth, Thomas, Nagy R., Balogh illetve mindenki

Nagy Géza: Az első félidőben nagyon enerváltak voltunk. Elkövettünk két nagy hibát, amikből jogosan jutottak tizenegyeshez a vendégek. A második játékrészben már sokkal jobban néztünk ki, mindent megtettünk az egyenlítésért, de ami ellenünk büntető volt, ugyanaz nálunk már nem ért tizenegyest.

Fenyvesi László: Jól kezdtük a mérkőzést, az első félidőben akár el is dönthettük volna a három pont sorsát, de kihagytuk a ziccereinket. A második játékrészben már a hazaiaknak is volt lehetősége, de ekkor is jó néhány nagy helyzetet elpuskáztunk. Gratulálok a játékosaimnak a megérdemelt győzelemhez!

Wati Kecskéd KSK - Tatai AC 0-4

Kecskéd, vezette: Áy J. (Faragó Gy.,Bokor B. A.)

Kecskéd: Cseszneg - Fóthi, Fábián, Vadkerti, Schmidt, Plotár, Pető, Kovács, Berki, Hagymási, Harsányi. Vezetőedző: Linczmaier László

Tata: Szabó - Németh, Felső, Hegedűs, Nagy, Zuggó, Bogár, Visnyovszki, Víg, Mártonfi, Hajas. Vezetőedző: Wéber Roland

Gólszerzők: Mártonfi (2), Mészáros, Hauzer

Jók: Kovács, Berki, Harsányi illetve mindenki

Linczmaier László: Ezer sebből vérző csapatunk kezdésként a mezőny legerősebb játékoskeretű csapatával játszott. Az első félidőben el tudtuk tüntetni a különbséget, de a második játékrészbenben két perc alatt eldőlt a meccs. Győzött az erősebb csapat, gratulálok nekik.

Wéber Roland: Nagyon vártuk a premiert!Az elején nehezen alkalmazkodtunk a füves pályához. Félidőben váltottunk és ez volt a kulcs a győzelemhez, a csapat higgadtan és taktikusan játszott. Összességében megérdemelt győzelem volt, ami szép születésnapi ajándék volt a számomra a csapattól!