Ez a mérkőzés már jóval inkább hasonlított az első, esztergomi találkozóra, amikor a dágiak a teljes keretükkel vágtak neki a párharcnak. Ez pedig azt jelentette, hogy a „makacs” dágiakkal szemben, a sokszoros bajnok és kupagyőztes házigazda, a legjobb összeállításában volt „kénytelen” pályára lépni.

Nagyot küzdött a Dág, de ez most kevésnek bizonyult a rájátszásban

Forrás: Fino Kaposvár/Facebook

Még nem ért véget a Dág szezonja

A vármegyebeli gárda bátran, sokszor igen hatékonyan, viszonylag kevés hibával röplabdázott. A házigazdák – gyakorlatilag – a játék egyik elemében sem tudtak igazán a vendégek fölé kerekedni, viszont a rutin két szetten keresztül is mellettük szólt, így viszonylag kacifántosan is, de kiharcolták a kettő-nullás vezetést. A harmadik felvonásban már többet cserélgetett a vendégek mestere, de ennek ellenére a dágiak jól tartották magukat. A Dág ezzel a vereségével az öt-nyolcadik hely megszerzésért folytathatja.

Buzás Miklós: - Ha kicsit agilisabbak vagyunk talán egy szettet is hozhattunk volna, de a srácok jól és fegyelmezetten játszottak. A bajnok ellen most teljesítettünk a legjobban. Most már az ötödik, nyolcadik helyért szállunk harcba. Azokra a meccsekre készülünk.