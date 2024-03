A Kék Tigrisekre igazi rangadó vár, hiszen a pontvadászat másodikja látogat, a jelenleg a harmadik helyen álló Tatabányához. A mérkőzés esélyese a nemzetközi klasszisokkal és hazai válogatottakkal felálló Tisza-parti gárda. De a hazaiak vezetőedzőjében és csapatában azért reménykedhetnek a szurkolók, hogy valami meglepővel rukkolnak elő, hiszen Djukics mester szinte mindig kitalál valamit, hogy megnehezítse az ellenfél dolgát. Legyen az akár ország egyik legjobb csapata. A drukkerek ezen túl még abban bízhatnak, hogy a Bányász, Budakalászon mutatott formájánál, csak jobbat láthatnak a hétvégén.

Nagy küzdelemre készülnek a Kék Tigrisek

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A csütörtöki, Szegeden elszenvedett Bajnokok Ligája vereség után a Tisza-partiak szája széle is lebiggyedt, mivel a Veszprém úgy ment át rajtuk, mint kés a vajon. Ám éppen ezért nem tudni, hogy a vendégek most melyik arcukat mutatják.

A Kék Tigrisek edzője, Sibalin Jakab így látja az esélyeket:

– Reméljük, nagy küzdelemre tudjuk késztetni ellenfelünket – emelte ki Sibalin Jakab edző, Dragan Djukics szakvezető segítője. – A szegediekre negyvennyolc óra leforgása alatt egy újabb kemény csata vár. Bár szegedieket, a kézilabdát kedvelőknek nem kell bemutatni, hiszen náluk még sokszor a meccskeretből kimaradó, a lelátón ülő játékosok is klasszisok, de azért őket is megviselheti egy-egy kellemetlen mérkőzés. Ellenben, mi abban bízunk, hogy hazai pályán, szurkolóink buzdítása mellett, egy sikeres meccset vívhatunk ellenük. Nagyon számítunk a drukkereinkre. Itthon, egy jó hangulatú összecsapáson győzni szeretnénk, miért ne törekednénk erre. Úgy gondolom, régen nem játszottunk a szegediekkel olyan találkozót, ahol esélyünk lett volna. Most lehet…

A Kék Tigrisek helyzetét nehezíti, hogy van néhány, kisebb-nagyobb sérüléssel bajlódó játékosuk. Az irányító Peric végre visszatért, erre most megbetegedett. Játéka kérdéses.