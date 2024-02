A Turul's Miners tatabányai szurkolói klub felhívást tett közzé, amelyben a fiatalabb generáció képviselőit agitálják az aktív lelátói élet felé nyitásban. Elsősorban a helyi kézilabdás közösségbe szeretnék bevonni az ifjakat, de szerintük ezzel párhuzamosan az egészség- és környezettudatosság szempontjából is aktívan tehetnek majd a közösségi életért.

A tatabányai öt éves kislánynak, Lillának gyűjtöttek legutóbb a szurkolók

Forrás: Facebook/Turul's Miners

A fiatal szurkolók bevonzásáért indított programjuknak nevet is adtak: TMBT Junior. A jelentkezéshez egy kérdőívet kell kitölteniük az érdeklődő fiataloknak, vagy a szüleiknek, ahol egyelőre csak személyes és kapcsolattartási adatokat kell kitölteniük. A rendszer úgy működik, hogy a jelentkező kap egy pontgyűjtő füzetet, amiben maximum nyolc pontot lehet gyűjteni környezetvédő, szemétszedő akciókban való részvétel után, de rajzversenyen való szereplésért és természetesen mérkőzésen való szurkolásért is jár a pont. Az összegyűjtött pontokat a későbbiekben be lehet váltani ajándéktárgyakra, szurkolói eszközökre és ruházatra is.

A Turul's Miners a környezetvédelem szempontjából fontos akcióikon kívül rendszeresen vesznek részt, vagy akár szerveznek is jótékonysági gyűjtéseket, hogy beteg gyerekeket tudjanak támogatni, de vért is adtak már szervezetten.

Tatabányán úgy tűnik, a szurkolói csoportok nem csak a meccsekre figyelnek oda. A Bányász Baráti Kör egy beteg társuk megsegítésére gyűjtöttek korábban tatabányai legendák relikviáival.