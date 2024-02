Korábban már beszámoltunk róla, hogy a magyar soccaválogatott Mexikóban vendégszerepelt a Socca América's Fiestán, vagy ahogyan mindenki ismeri: Copa America. A magyar együttes tagja az esztergomi születésű, de jelenleg az NBIII.-as Bicskei TC csapatát erősítő Sóron Tibor is.

Sóron Tibor mesterhármassal segítette a soccaválogatottat a Belgium elleni elődöntőben

Fotó: Josefo Saenz / Forrás: Socca Hungary / facebook

A soccások remekül kezdték a tornát, hiszen Guatemala és Uruguay válogatottjait is sikerült legyőzni. A csoportkör utolsó mérkőzésén a hazai pályán szereplő Mexikó már nagy falatnak bizonyult, de a 4-1-es vereség ellenére a magyar csapat folytathatta a tornát. A legjobb nyolc közé kerülésért Panama válogatottja várt a mieinkre, akik végül nem is okoztak gondot, a 4-2-es győzelem azt jelentette, hogy a negyeddöntőben jöhetnek az amerikaiak. Az Egyesült Államok nagy csatára késztették a magyar válogatottat, a rendes játékidőben nem is született döntés, így jöhetett a hirtelen halál. A labdarúgás legtöbb szakágával ellentétben itt nem büntetőrúgások, hanem rávezetés dönt a továbbjutó sorsáról. Ebben szerencsére a mieink jobbnak bizonyultak, így a fiúk nyugodtan várhatták az Argentína-Belgium mérkőzést, hogy kiderüljön, kivel kell megküzdeni a fináléért.

A belga együttes végül szintén rávezetéssel jutott tovább, így igazán különlegesen hatott, hogy a socca Copa America egyik elődöntőjét két európai válogatott vívja egymással. A mérkőzésen a magyar fiúknak szinte minden bejött, így a várt nagy csata elmaradt, aminek a magyar szurkolók csak örülhettek. A meccs egyik hőse az esztergomi születésű Sóron Tibor volt, aki mesterhármasával jelentősen hozzájárult a 6-1-es eredményt hozó sima továbbjutáshoz. Egyik gólját például nem is akárhogyan, hanem sarokkal szerezte.

A magyar socca történetének egyik legszebb sikere

Jöhetett a döntő, ahol a csoportból már jól ismert Mexikó várt a mieinkre. A szurkolók és természetesen a játékosok is bizakodtak a visszavágásban, és ugyan sokkal szorosabb küzdelmet hozott a finálé a korábbi találkozójukhoz képest, sajnos a sok gólhelyzetből egyet sem sikerült kihasználni, miközben az aztékok kétszer is megzörgették a hálónkat. A hazai pályán szereplő mexikói válogatott egyszer sem kapott ki a torna folyamán, megérdemelten emelhették magasba a trófeát.

A magyar soccaválogatott a vereséggel együtt is nagyon szép eredményt ért el az ezüstérem megszerzésével, ezen kívül a gólkirályi címért járó díj is helyett kaphatott a Budapest felé tartó repülőjáraton Vörös-Torma Martin gólérzékenységének köszönhetően.

A Socca Hungary Facebook-oldalának nyilatkozott még az elődöntő után Sóron Tibor, vármegyénk szülötte. Elmondta, hogy kívülről könnyűnek tűnhetett a Belgium elleni találkozó, de ez annak köszönhető, hogy saját maguknak tették könnyűvé, mert végig nagyon koncentráltan játszottak, még több gólos előny birtokában sem engedtek ki. Viccesen megjegyezte, hogy ezentúl csak Európa-bajnokságon szeretni szerepelni a válogatottal, mert amíg a dél-amerikai együttesek ellen gólképtelen volt, az első szembejövő európai csapat ellen rögtön mesterhármast szerzett.

Sóron Tibor nyilatkozata 0:55-től: