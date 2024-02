Az a 3129 összfa, amit a budapestiek elértek, azt a tatabányaiak – eddig – álmukból felkeltve is tudták. Ám most úgy tűnt, nem ébredt fel a Bányász a meccs végéig. Az tény, hogy a TSC négy meghatározó sportolóját – Kozma Andreát, Némethné Katona Beátát, Frank Klaudiát és Balla Ildikót - is nélkülözte, ám erre a produkcióra ennek dacára aligha van magyarázat.

A tatabányaiak eredményei: Rohrbacher Ferencné 519 fa, Tordáné Rasch Hajnalka 469 fa, Koródi Anita és a 91. gurítástól Lázár Brigitta 458 fa, Csorba Csilla 507 fa, Bukoveczné Soltész Katalin 480 fa, valamint Kovács Krisztina és a 91. gurítástól Szabó Liliána 444 fa.

Tihanyi Péter, a TSC technikai vezetője: - Ez a teljes megsemmisülés… Nagy zakóba futottunk bele a közvetlen rivális otthonában. Tartalékos csapatunktól sajnos most csak erre futotta. Az ifi csapat viszont megszerezte első győzelmét a bajnokságban.

Az ifjúsági csapat viszont a felnőttekkel ellentétben sikeresen vette a budapesti akadályt. A TSC egyéni pontját Lázár Brigitta szerezte, mivel 486 bábut ütött le. Csapattársa, Szabó Liliána 421 fát gurított, így a több összfáért járó két pont is a TSC-é lett.