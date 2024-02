Keretet hirdetett Chema Rodriguez, a férfi kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya a tatabányai selejtező tornára. A 20 fős keretnek összesen négy tatabányai játékos is a tagja. A januári Európa-bajnokságon még „csak” három játékos szerepelt a MOL Tatabánya KC csapatából, ez a szám bővült most egy fővel. A kapus Bartucz László, az átlövő Ancsin Gábor és a balszélső Krakovszki Bence mellett a jobbszélső Pedro Rodriguez Alvarez is bekerült a kéziválogatott keretébe. A legnagyobb visszatérő azonban a Pick-Szeged kapusa, a kontinenstornát kihagyó Mikler Roland.

A kéziválogatott játékosai Tatabányán az olimpiára kijutásnak örülhetnek, ha jól teljesítenek

Fotó: Czeglédi Zsolt / Forrás: MTI

A március 14-17. között a Tatabányai Multifunkcionális Csarnokban sorra kerülő tornára összesen 18 játékos nevezhető, közülük pedig 16-an léphetnek pályára mérkőzésenként. Chema Rodriguez most egy 20 fős (ebben szerepelnek a tatabányai kézisek) és egy bő, 35 fős keretet hirdetett egyszerre. Az utóbbiban további játékosokat találunk Komárom-Esztergom vármegye kézilabdacsapatából: Székely Márton (kapus), Juhász Ádám (irányító), Petar Topic (beálló) és Győri Mátyás (balátlövő).

Nem lesz sétagalopp a kéziválogatott számára a selejtező

A szövetségi kapitány beszélt a keretbe újonnan bekerülő tatabányai játékosról: — Rodriguez Pedro személyes okok miatt hagyta ki az Eb-t, most azonban csatlakozni tud hozzánk, ő jobbszélen, Máthé Dominik hiányában akár átlövőként és nyitott védekezésben is hasznos tagja lehet a csapatnak.

Ismeretes, a magyar válogatott Tunézia, Norvégia és Portugália válogatottjaival csap össze a párizsi olimpiáért. A négy válogatott alkotta csoportból az első két helyezett szerez jogot a nyári ötkarikás játékokon való részvételért.