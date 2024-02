A kemma.hu és a 24 Óra keresi a 2023-as év sportolóit. Ezúttal is olvasóink dönthetik el, hogy kategóriánként ki legyen az Év sportolója, ki kapja a megtisztelő díjat. Jöjjenek hát a férficsapatok!

Az év sportolója szavazáson 5 férficsapat várja a szavazatokat

Forrás: Montázs/Flajsz Péter

Ki legyen az Év sportolója? Szavazz!

A Esztergomi Vitézek csapata sohasem volt a jelenleginél erősebb

Forrás: Esztergomi Vitézek RAFC

Esztergomi Vitézek, rögbi

A rögbiben rekordbajnok csapat 2023-ban is besöpörte a bajnoki címet. Ugyanakkor az Esztergomi Vitézek több osztályban, női és férfi vonalon, valamint az utánpótlásban is rendkívül sikeres. Az őszi szezonban sem álltak le, ugyanis a 2023/24 bajnokságok féltávjánál a férfi XV és a női 7's csapataink is a tabella élén várják a folytatást.

Az Esztergomi Vitézek férfi csapatát az egyéni elismerések sem kerülték el. Az Év Rögbise díjátadón díjazták az élete formájában játszó Stiglmayer Márkot, az Esztergomi Vitézek RAFC kapitányát, aki nemcsak klubcsapata bajnoki címének megszerzésében játszott kulcsszerepet, de a válogatottal az EB tornákon brillírozott. Hasonló díjat érdemelt ki a sikeres évet zárt Suiogan Tímár, aki a nemzeti csapatban szinte az összes mérkőzést végigjátszotta. A klub 2023. szeptember 16-án ünnepelte 40. születésnapját, és nyugodtan kijelenthető, hogy sohasem voltak a jelenleginél erősebbek. Szavazz az Esztergomi Vitézekre ezen a linken!

A MOL Tatabánya KC a legnagyobb riválisait mégis csak legyűrte 2023-ban

Fotó: Bodnár Boglárka / Forrás: MTI

MOL Tatabánya KC, kézilabda

A tatabányai férfi élvonalbeli kézilabdacsapat a bajnoki tabella harmadik helyén zárta a 2023 őszi pontvadászatot, és két pontos előnyt szerzett a képzeletbeli dobogón a riválisaival szemben.

Bár a Kék Tigrisek becenévre hallgató együttesnél becsúszott néhány váratlan és fájó vereség is, a legnagyobb riválisait mégis csak legyűrte a kék-fehér alakulat. A csapat az EHF Európa Ligából korán búcsúzott, ám a Bányász gárda produkciója így is megsüvegelendő. A MOL Tatabánya KC-t tavasztól már új vezetőedző, a szerb származású Dragan Djukics vezeti harcba, oldalán segítőjével, Sibalin Jakabbal. Szavazz a MOL Tatabánya KC-re ezen a linken!

Az Opus Tigáz Tatabánya úgy lett ezüstérmes, hogy szinte végig vezette a bajnokságot

Forrás: TSC

Opus Tigáz Tatabánya, labdarúgás

A csapat számára sikeres esztendő volt 2023, hiszen az Opus Tigáz Tatabánya úgy lett ezüstérmes a harmadosztályban, hogy szinte végig vezette a bajnokságot, míg idén ősszel a tabella élén zárt, így várja a tavaszi folytatást. Az új szponzor érkezésével új lendületet kapott az együttes, amely Gyürki Gergely vezetésével, elsősorban helyi fiatalokra építve célozza meg a másodosztályt.

Az elmúlt idényben a rengeteg sérülés ellenére egészen az utolsó fordulóig bajnoknak tűnt a csapat, de egy vitatott játékvezetői ítéletekkel tarkított veszprémi mérkőzésen eldőlt, hogy a nagy rivális játszhat osztályozót a feljutásért. Ez azonban nem sikerült a veszprémieknek, így az Opus Tigáz Tatabányának ismét velük kell szembenézni a bajnokság megnyeréséért és az osztályozóért vívott harcban. Az egy évvel korábbi helyzethez hasonlóan a tatabányai együttes most is az élen, lépéselőnyben telel. Szavazz az Opus Tigáz Tatabányára ezen a linken!

Szendi János és Bácsi Bernát 2023-ban világbajnoki címet szerzett

Forrás: MSZSZ

Szendi János és Bácsi Bernát, asztalitenisz

Az Év fogyatékos csapata kategóriában a veseátültetett Szendi János és a csontvelő-transzplantált Bácsi Bernát asztalitenisz-páros vehette át az Év sportolója elismerést a 2023-at lezáró gálán.

A duó világbajnoki címet szerzett tavaly Ausztráliában. Szendi emellett az egyéni- és a vegyespáros asztalitenisz-versenyben bronzérmet szerzett, Bácsi pedig egyéniben is világbajnoki címet. Szintén 2023-ban Szendi János bekerült a Transzplantációs Játékok Világszövetsége Hírességek csarnokába. Ezt az elismerést azoknak a szervátültetett sportolóknak ítélik oda, akik életük során már 15 alkalommal vettek részt a Szervátültetettek Világjátékán.

Szendi János kétszer kapott új vesét. A Tatai Atlétikai Club versenyzője és oszlopos tagja nem csak az asztal mellett sportolóként veszi ki a részét a feladatokból. Civilben testnevelő, de a sípályán sem jön zavarba, röplabdázik, és számos sportot kipróbált már. A kétszeres csontvelő-transzplantált Bácsi Bernáttal nagyon jó barátok. Összetartásukat az is jól mutatja, hogy a szervátültetett csapatot a Balaton-átúszáson is segítették már. A világjátékok évében mindketten a Tatai AC játékosai voltak. Szavazz Szendi János és Bácsi Bernát párosára ezen a linken!

A Szőnyi Palánkdöngetők Köre 2023-ban sporttörténelmi sikereket ért el

Fotó: Viszló Balázs / Forrás: 24 Óra

Szőnyi Palánkdöngetők Köre, floorball

Az országos és nemzetközi bajnokságokban 2023-ban sporttörténelmi sikereket értek el a Szőnyi Palánkdöngetők Köre floorballcsapatai. A 25 éves múlttal rendelkező egyesület férfi játékosai negyedszer próbáltak szerencsét a 3 Nations Floorball League sorozatában, ahol a tavalyi kiírásban nyolc osztrák, szlovén és magyar gárda szerepelt. Haris Tibor vezetőedző legénysége ebben a ligában is a fináléba jutott: ezüstérmet vehettek át.

A komáromiak a magyar bajnoki címet az elmúlt évben harmadszor szerezték meg, míg a Magyar Kupát kilencedszer hódították el. Pfneiszli Péter személyében az Év floorballozója címet is komáromi játékos érdemelte ki a férfiak mezőnyében. Az SZPK évről évre sok játékost ad a válogatottnak is. Szavazz a Szőnyi Palánkdöngetők Körére ezen a linken!

A szavazás menete Az Év sportolója szavazáson kategóriánként az olvasóink által a legtöbb voksot gyűjtő sportolóké, illetve csapatoké lesz a megtisztelő cím. A szavazás március 3-án délelőtt 10 óráig tart.

Egy jelöltre egy napon egy e-mail címről csak egy szavazatot adhatnak le, de több jelöltre is szavazhatnak. A szavazási oldalon a szavazatszámok nem lesznek láthatók.

A 2023-as év legjobb sportolóira 4 kategóriában itt lehet szavazni!