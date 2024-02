A tatabányai Sport-Hotel Darts Club különleges eseményre várta a város fiataljait. Az egyesület az Árpád Gimnáziumban tartott egy bemutatót, szemléltetve, hogy miként zajlik egy mérkőzés hivatalos keretek között. Ezen felül az Árpád Gimnázium és a Bárdos László Gimnázium csapatai mérkőztek meg egymással, mintegy a hagyományos Mikulás-kupa mellékszálaként. Ezen kívül a tanulók ki is próbálhatták a hazánkban is egyre nagyobb népszerűségnek örvendő sportot.

Az esemény főszervezőjével, a Sport-Hotel Darts Club ügyvezetőjével beszélgettünk a helyszínen, ahová szép számmal érkeztek a diákok játszani és szurkolni a társaknak egyaránt. Horváth Szabolcs elárulta, egy régi ötletét sikerült most megvalósítani, mivel egy ideje már tervezték, hogy népszerűsítsék a dartsot az iskolákban. Elmondása szerint a játék képes fejleszteni olyan képességeket, mint a matematika, vagy a szem- és kézkoordináció. Az alapötlet szerint a fentebb is említett Mikulás-kupa részeként csaptak volna össze az iskolák, de azt annak a szervezői nem akarták megbolygatni.

Hazánkban is egyre népszerűbb a darts

A legutóbbi világbajnokságon óriási figyelem hárult a sportág csodatinijére, az akkor mindössze 16 évesen a döntőig menetelő Luke Litlerre. Ennek kapcsán árulta el Horváth Szabolcs, hogy tapasztalatai szerint a fiatalabb korosztályban is egyre népszerűbb a darts, egyre többen próbálkoznak meg vele az egyelőre még sikeresebbnek tekinthető labdás sportok helyett. A tatabányai dartsos szerint öt éven belül lesz állandó magyar játékosa a világ legnagyobb szervezetének, a PDC-nek.

Kiderült az is, hogy a tatabányai egyesületben kezdte a pályafutását az a Sárai Levente is, aki a tavalyi Európa-bajnokságon Kovács Patrik oldalán képviselte Magyarországot, de ezen kívül szerepelt már European Touron, és még magyar bajnoki fordulót is meg tudott nyerni.