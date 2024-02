A második szettben köszönthette a csapat a pályán az új játékosukat, Callie Hensont, aki az Egyesült Államokból érkezett a tatabányai csapathoz. Henson rögtön meg is mutatta mit is tud, a fiatal játékos remek repertoárral rendelkezik, de azt bátran kijelenthetjük, hogy még nem találta meg a pontos helyét a csapatban. Ebben a szettben a Jászberény is jó játékkal próbálta behozni a lemaradásukat, és volt egy rövid időszak is a játszmában, amikor egy ponttal vezetni is tudott az észak-alföldi együttes. A tatabányai lányok nem hagyták magukat és fordítottak, öt pontos előnyt szereztek, ami ki is tartott a játszma végéig.

A harmadik szettben remek játékkal uralta a tatabányai csapat a játékot. Végül remek játékkal, ami csak alig egy óráig tartott, győzni tudott a TRSE csapata 3:0 arányban. A csapat remek nyitásokkal és pontos, precíz játékkal tudta megnyerni a mérkőzést a jászberényi csapat ellen.