A rendezvény elején Neuzer András, az Esztergomi Vitézek Suzuki Rögbi, Atlétikai és Football Club elnöke mondott rövid köszöntőt, melyben többek között kiemelte, hogy az egyesület felnőtt kézilabda csapata professzionális lett, mely nagyban köszönhető Elek Gábor a női szakosztály irányítását szakmai igazgatójának és annak a folyamatnak, melyben 2megnyíltak a szponzorok pénztárcái”, s így nagy mértékű támogatáshoz jutott a klub. Ennek eredményeként a női kézilabda csapat költségvetésének 80 százalékát fedezi a szponzori összeg, tette hozzá a klub elnöke.

Neuzer András arról is beszélt, hogy az 1983-ban alapított Esztergomi Vitézek (EV) elsősorban a rugby által ma már Európában egy ismert márkanév, de a 2023-as évtől a kézilabda által is neves lett. Az elnök kiemelte, hogy az EV-ből már három játékos jutott be profiként az európai élvonalba tartozó klubokba, ugyanez a cél a kézilabda vonalon is, bár ott a rugby-vel ellentétben van európai élvonalba tartozó magyar klub.

Az est folyamán a szakosztályi beszámolók után jelentették be egymást követően az adott szakosztály Év Játékosa díjakat. Így többek között a labdarúgóknál Kammer Tamás, a kézilabdásoknál FU20 kategóriában Darvas Ákos, Férfi-kategóriában Nagy Márk, LU19 kategóriában Zséfár Sára, NB II Női kategóriában Csiki Renáta kapott díjat.