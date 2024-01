A most szombati rivális Budapesti Honvéd SE szintén nagyon rossz formában van. A csapat jelenleg az utolsó helyen áll a tabellán 4–12-es mérleggel. A két csapat előző összecsapásán az OSE hazai pályán Khalid Thomas és Kyle Riddley vezérletével 89–83-ra diadalmaskodott a budapestiek felett, hasonló kemény mérkőzés, mondhatni harc várható most is, ugyanis a Honvédnak kötelező lenne otthon a győzelem, az OSE-ra pedig még nehéz ellenfelek várnak a bajnokságban.