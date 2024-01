1994 óta datálódik az Esztergomi Kosárlabdázók Egyletének (EKE) története, az idő előrehaladtával, természetesen a városi klub életében is jelentős változások következtek be. Arra kifejezetten büszkék lehetnek, hogy több olyan vezető és edző is tevékenykedik az egyesületnél, akik az alapítás óta fontos részét képezik a klubnak, mindez jól szimbolizálja az EKE esetében a stabilitást.

– A 2000-es és 2010-es években a felnőtt férfi csapatunk a nemzeti bajnokság másodosztályában szerepelt. Terveinkben szerepel, hogy minimum erre a szintre visszajussunk. Az utánpótlás vonalon jelenleg négy korosztályban vannak csapataink. Az U11-es gyerekek az országos mellett a vármegyei bajnokságban is versenyeznek, míg az U12, U14 és U18-as korosztály az országos regionális bajnokságban méretteti meg magát – árulta el Kövér Martin, aki az utóbbi csapat edzője.

Tájékoztatása szerint mind a négy korosztályban folyamatosan jobb és jobb eredményeket érnek el, ami mutatja a játékosok, ezzel együtt pedig az esztergomi klub fejlődését. Ki kell emelni azt is, hogy az utánpótlás képzésben az UNI-Győr Akadémia és a TSE-Basket csapatokkal való szakmai együttműködés keretén belül, szemléletváltással szeretnének új szintre lépni, a közös munka eredményeként tovább fejlődhetnek és felvehetik a versenyt a nagyobb csapatokkal.

– A hazai mérkőzéseinket az esztergomi Dobó Katalin Gimnázium tornacsarnokában játsszuk, folyamatosan növekvő létszámú szurkolótábor előtt – tette hozzá.

Az elmúlt időszakban a legnagyobb sikerek az U18-as gárdához köthetők, mely a tavalyi szezonhoz hasonlóan idén is az országos regionális bajnokságban indult el. Már az előző idényben is sikerült szép eredményeket elérniük. Például felülmúlták a székesfehérvári Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia B csapatát, egy akadémiai csapat ellen pedig mindig édes és értékes a győzelem.

– Az idei szezonban pedig végre feljutottunk az „A” csoportba. A legutóbbi játéknapon Dunaújvárosban voltunk, ahol a hazai együttes mellett a Veszprém/B-t is sikerült legyőzni. A jó teljesítmény kulcsa egyértelműen az, hogy a játékosaink végre kezdik érezni és érteni, hogy az edzések során elvégzett kemény munkának igenis van gyümölcse. Hogy kissé humorosan fogalmazzam meg, a mottónk: „ahogy rajzolsz hétközben, úgy festesz hétvégén” – jegyezte meg Kövér Martin.

Az edző arról is beszélt lapunknak, hogy a mostani keretben lévő kosárlabdázók között vannak néhányan, akik NB II-es, sőt akár NBI-es szintre is eljuthatnak, amennyiben megfelelő alázattal és lelkiismerettel dolgoznak az edzéseken.

– Nyilván, ebben nekem, mint vezetőedzőnek óriási szerepem van. Edzőtársaimmal és az egyesület vezetésével egyetemben azon dolgozunk nap mint nap, hogy az irányításunkkal és támogatásunkkal a ránk bízott ifjoncok jobb játékosok, és ezzel együtt jobb emberek is legyenek! – jelentette ki.

Kövér Martin szerint a kosárlabda – a legtöbb labdajátékhoz hasonlóan –, 95 százalékban csapatsport, ezért egy közösség teljesítményét mutatja az elért eredmény. Együtt kell működniük, együtt kell dolgozniuk, együtt, egymásért kell küzdeniük a játékosoknak, ez segíti a „emberi” oldal fejlődését.

– Ezért nehéz 1-1 játékost kiemelni, de ebben a korosztályban Bérczi Kálmán, Gergely Patrik és Lénárt Bence hármasa mellett nem lehet elmenni szó nélkül. Ők adják a csapat gerincét, a stabilitást. Belőlük, ha a megkezdett úton haladnak tovább, lehet magasabb szintű játékos – árulta el.

Az U18-as csapat edzője szerint, ha egy mérkőzést kellene kiemelnie a szezonból, akkor a Dunaújváros elleni idegenbeli találkozó lenne az, melyet végül szoros végjátékban, 6 ponttal sikerült megnyerniük.

– Ez volt az első lépés ahhoz, hogy felkerüljünk a magasabb osztályba. Büszke voltam a srácokra. Az az elszántság és küzdőszellem, amit akkor és ott láttam, szinte leírhatatlan. Mindkét oldalon jól teljesítettünk, a támadás mellett a védekezés is rendben volt. Van egy olyan mondás kosaras berkeken belül, hogy támadással mérkőzéseket lehet nyerni, míg a védekezéssel bajnokságot – idézte fel.

Az új szezon még távol van, így először arra koncentrálnak, hogy a mostani pontvadászatban minél előkelőbb helyen végezzenek. Azt viszont már most látják, hogy jelentős változások előtt áll a klub.

– Az egyeztetések még zajlanak, de az elvi megállapodás már megtörtént, melynek értelmében a 2024/25-ös szezontól a Ferences DSE befejezi önálló működését, és úgymond beolvad az Esztergomi KE-be. Ennek megfelelően a „Franka” játékosaival bővül a keretünk, ami új lehetőségeket és izgalmas kihívást tartogat a számunkra. Így jövőre, természetesen a folyamatos fejlődés és a még jobb eredmény elérése mellett, a fő cél a zökkenőmentes integráció lesz – mondta.