TDKE 57 perce

Országos korosztályos rekordot döntött a tatabányai gyorskorcsolázó

A Tatabányai Diák Korcsolyázó Egyesület (TDKE) versenyzői az év második felében is több hazai, valamint nemzetközi versenyen vettek részt, amelyen a számos érem és helyezés mellett egyéni és országos csúcsokat is döntöttek. A kiváló szereplés az év utolsó hónapjában is folytatódott, hiszen a TDKE sportolói a nemzetközi viadalokon és az országos bajnokságon is remek teljesítményt nyújtottak.

Kun Attila Kun Attila

A Tatabányai Diák Korcsolyázó Egyesület fiataljai eredményes őszt tudhatnak maguk mögött hazai és nemzetközi viszonylatban is Forrás: beküldött/TDKE

A közelmúltban Budapesten rendezték a nemzetközi Santa Claus Cup nemzetközi rövidpályás versenyt, amelyen nyolc ország mintegy 250 versenyzője állt rajthoz különböző korosztályokban. A TDKE részéről Haltrich Luca és Moravcsik Márk összetettben a harmadik helyen végzett. A tatabányaiak összetett eredményei: junior D lányok: 5. Tamás Ramóna (távonkénti eredmények: 5., 3., 5.), 11. Kovács Luca (10., 9., 9.), 20. Balogh Leila Níla (19., 19., 20), 21. Wicha-Illés Emília (20., 20., 21); junior D fiúk: 3. Moravcsik Márk (4., 1., 6.), 28. Tóth Zoltán (25., 27., 28); junior C lányok: 7. Amschl Kíra (4., sérülés miatt nem tudta befejezni); junior B lányok: 3. Haltrich Luca (2., 5., 3.), 10. Tóth Hajnalka (10., 9., 8.). Ugyanezen a hétvégén az egyesület legfiatalabb sportolói a Steinbrunnban megrendezett ausztriai teremkupa első fordulóján vettek részt, ahol rövid, közép és elminiációs futamokban próbálhatták ki magukat a gyerekek. Ez a terep az egyesület legtöbb versenyzője számára teljesen szokatlan volt, hiszen az egyesület téli edzéseinek nagy része ugyan tornateremben zajlik, de nincs lehetőség parkettás teremben gyakorolni, ezért mindenkinek gyorsan kellett alkalmazkodnia az új felület adta újdonságokhoz. Ez sikerült, amit a távonként elért eredmények is bizonyítanak: Hugyik Szamira: 1., 1., 1.; Vitaszek Lea: 1., 1., 1.; Kakas Balázs: 1., 1., 1.; Ronyecz Boglárka: 1., 2., 1.; Keresztesi Zita: 2., 2., 3.; Ronyecz Kata: 3., 3., 2.; Szabó László: 2., 3., 4.; Sándor Laura: 3., 3., 3.; Mórotz Zsuzsanna: 5., 3., 3.; Erdei Gréta: 4., 4., 4.; Erdei Zsófia: 4., 4., 5.; Farkas Rajmund: 4., 5., 5.; Nagy Bianka: 5., 6., 6.; Kakas Szófia: 7., 6., 6.; Szabó Áron: 6., 6., 7.; Amor Isabella: 6., 7., 7; Kakas Dóra: 7., 7., 7.; Rendes Roland: 9., 8., 6. Váltó: 4. (Vitaszek Lea, Ronyecz Boglárka, Szabó Áron), 4. (Mórotz Zsuzsanna, Bitó Szilvia, Hegedűs Kata, Nagy Kristóf), 6. (Sándor Laura, Nagy Bianka, Erdei Zsófia). Egyénileg külön nem díjazták a gyerekeket, mivel a csapatuknak gyűjtöttek pontokat. A verseny végén ennek alapján hirdettek eredményt. A tatabányai fiatalok nagyszerű szereplése első helyezést ért a csapatversenyben. A TDKE kiváló teljesítményéhez a Hétkerék Egyesület Kistelek három, a tatabányaiakkal együtt versenyző fiatalja, Bitó Szilvia, Hegedűs Kata és Nagy Kristóf is hozzájárult. A TDKE részéről a december eleji Magyar Kupa eredményei alapján Mórotz Zsuzsanna, Moravcsik Márk és Pap Csanád nyert kvalifikációt a németországi Inzellben rendezett felnőtt országos bajnokságra, ahol csatlakozhattak a tatabányai válogatottakhoz, Vancsó Rebekához és Lukács Somához. Tatabányára végül összesen három ezüst- és hat bronzérem, számos egyéni rekord és egy korosztályos országos csúcs is került az ob-ról. Eredmények: Vancsó Rebeka: 500 m: 2., 1000 m: 2., 1500 m: 3., összetett: 2.; Lukács Soma: 500 m: 3., 1000 m: 3., 1500 m: 3., összetett: 3. (mindegyik távon a legjobb egyéni időeredménnyel); Mórotz Zsuzsanna: összetett: 6. (mindegyik távon a legjobb egyéni időeredménnyel), tömegrajt: 3.; Pap Csanád: összetett: 6. (mindegyik távon a legjobb egyéni időeredménnyel); Moravcsik Márk: összetett: 8. (mindegyik távon a legjobb egyéni időeredménnyel és új korosztályos országos csúccsal – 44,95 mp – 500 méteren). Érdekesség, hogy az előző rekordot (45,83 mp) is a TDKE versenyzője, Gyurmánczi Dániel állította fel még 2015-ben. A klub versenyzője, Palakovics Fanni egy elhúzódó betegség miatt nem állhat rajthoz a versenyszezonban, ezúttal segédedzőként segítette a versenyen résztvevő csapatokat.



Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!