A fiatal tatabányai együttesből ismét távoztak pólósok. De ez a jelenség már-már hagyomány. Sóti Lili Egerbe költözött és oda is igazolt. Rajna Enikő budapesti lévén – bizonyára - örömmel vette, hogy a III. Ker. TVE szemet vetett rá.

- Azaz ismét meghatározó játékosok távoztak tőlünk – emelte ki Zantleitner Krisztina. – Az ő pótlásuk nem egyszerű. Már a bajnokság közben Németh Verát Győrből szerződtettük hozzánk, miként Kurucz Kata is menet közben érkezett. Igaz, ő három év után tért vissza a csapatunkhoz, miközben még a Rába-parti városban jár egyetemre. De mindkét lánynak van mit pótolnia…

- Nehéz a távozók pótlása?

- Már-már megszoktuk, hogyha a fiataljaink „beérnek” vagy tovább tanulnak, itt hagynak minket. Ezért helyükbe a még fiatalabb, saját nevelésűek lépnek a sorba. Így kapott és kap például több játéklehetőséget, Sóti Lili helyén Kovács Janka.

- Mindenki eligazol, ha főiskolára, illetve egyetemre megy?

- Idén is sok pólósunkat vették fel tovább tanulni Győrbe, Budapestre. Ám most a lányok mindegyike bevállalták, hogy – ha kell, ingáznak is -, de a Tatabánya játékosai maradnak továbbra is.

- Szakmai szempontból milyen volt az ősz?

- Furcsa. Mindössze három találkozót vívtunk meg hazai medencében. A Szentest kis híján el is kaptuk. Az utolsó negyedben is volt még lehetőségünk a pontszerzésre. A BVSC-Zugló és a III. Ker. TVE ellen már kevesebb eséllyel szálltunk vízbe. Ami nagyon fontos és örömteli volt ellenben, hogy egyik legnagyobb riválisunkat, a győrieket, a saját otthonukban fektettük két vállra. Ennek a három pontnak köszönhetően tanyázunk most a kilencedik helyen. De a többi összecsapásunkon is tisztességgel helytálltunk. Ebben a szezonban már nem akadtak olyan mérkőzések, ahol megsemmisítő vereséget mértek volna ránk. Ez pedig egyértelműen a fejlődésünket mutatja. Mivel a csapatom gerincét továbbra is serdülő- és ifjúsági korú vízipólósok alkotják, így hosszú pihenőre senki sem mehet. Január másodikán már el is kezdjük a közös gyakorlást. A felnőtt pontvadászat ugyan február végén kezdődik, de az utánpótlás csapataink már január végén folytatják a bajnokságot.