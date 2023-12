NB I. B, férfi, 13. forduló Tatai AC–Mezőkövesdi KKFT Tata, Güntner Aréna, péntek, 19 óra.

A frissen kievezett vezetőedző, Márton Ádám irányításával az előző két bajnokiját egyaránt megnyerte a tatai csapat (ráadásul mindkettőt idegenben, előbb Ózdon, majd Békésen), és ha a 15., utolsó előtti helyről még nem is tudott elmozdulni, nagyokat lépett előre a kiesés elkerüléséért vívott harcban. A mai ellenfél, a Mezőkövesd szintén jó formában van, az előző három meccsét egyaránt megnyerte és az ötödik helyen áll.

– Jó erőkből álló ellenfél érkezik hozzánk, melynek stílusát a Békéséhez tudnám hasonlítani. Belső poszton és távolról is veszélyesek, az irányítójuk és a szélsőik is mozgékonyak és nagydarab beállóval rendelkeznek. A két csapat hasonlósága miatt védekezésben és támadásban is a Békés ellen használt taktikát próbáljuk meg alkalmazni. Bár a felkészülésünk nem volt optimális, a legutóbbi meccsen szerzett önbizalmat kell meglovagolnunk. Ez az akarat és a szív mérkőzése lesz – nyilatkozta lapunknak Márton Ádám.