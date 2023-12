Szakember legyen a talpán, aki el tudja dönteni, hogy mekkora változásokon ment keresztül a bajnoki harmadik helyezett Tatabánya. Krakovszki Bence érkezett a korosztályos világbajnokságról sérülten a bal szélre, a sérült Ugalde „helyére”. A kapus Nagy Benedek a „nagy” Veszprémhez került, Bartucz László viszont ugyanerre a posztra Gyöngyösről érkezett vissza egykori sikerei színhelyére. Időközben igazolt a Bányászhoz Enomoto, illetve több hónapos kihagyás után Portugáliából jött vissza Juhász Ádám is, hogy a kékeket erősítse.

Vajda Huba a súlyos sérülés utáni rehabilitációt végző Topicot volt hivatott helyettesíteni. Majd pedig az irányító Peric is kidőlt a sorból. Azóta őt is operálták. Ezen tények ismeretében kértük Sibalin Jakab edzőt, hogy értékelje a Kék Tigrisek őszi szereplését. Két fordulóval a bajnoki szünet előtt ugyanis a klub vezetése, közös megegyezéssel, megvált a korábbi vezetőedzőtől, Tombor Csabától. Az akkor még hátralévő két mérkőzésre Cristian Ugaldét és Sibalin Jakabot bízta meg a társaság irányításával.

– Ha őszinte akarok lenni, normális esetben nem kellett volna új csapatot építenünk, ám annyi minden sújtotta a játékoskeretet, hogy olykor még a felkészülés sem volt „normális” a meccsekre – emelte ki Sibalin Jakab. – Az edzéseken sokszor nem tudtunk közösen gyakorolni, mert mindig annyi volt a sérültünk, a betegünk. A hiányzók miatt a meccseken a variációs lehetőségeink is lecsökkentek, miközben arra is ügyelnünk kellett, hogy egyetlen épkézláb játékosunkat se hajtsuk „csapágyasra”.

A Tatabánya a szezon indulása előtt deklarálta, hogy szeretné megőrizni a tavalyi harmadik helyezését a pontvadászatban. Ezen túl pedig az EHF Európa-ligában szerették volna, ha a gárda továbbjut a csoportkörből.

– Azzal tisztában voltunk, hogy a mi El-négyesünkből a portugál Sporting Bajnokok Ligája szintű együttes – hangsúlyozta Sibalin edző. – Ők felfelé kilógtak ebből a sorból. Aztán amikor a románok, a selejtező során, az El tavalyi döntősét búcsúztatták, már éreztük, hogy a Constanța is kemény dió lesz. S mit ad isten? Szerintem, pont a románok elleni hazai mérkőzésünk első félidejében búcsúztattuk el magunkat az Európa-ligából…

Nagy dolgot nem állítunk, ám ettől még igaz, hogy a MOL Tatabánya KC-nak voltak jobb és gyengébb meccsei, ám ha a tabellára nézünk, mégiscsak a Kék Tigrisek foglalják el a harmadik pozíciót. A két topcsapat – a Szeged és a Telekom Veszprém – külön kategóriát képviselnek a honi pontvadászatban. Sokszor a keretükből olyan játékosok ülnek a lelátón, akik bármelyik csapatban húzó emberek lehetnének. Ellenük egy Tatabányának – egyelőre – csak akkor lenne esélye, ha valamelyik nagy együttes rossz napot fogna ki, a kék-fehérek pedig száztíz százalékon pörögnének. Napjainkban ez a realitás.

– Persze mi is mindig győzni akarunk – emelte ki beszélgetőpartnerünk. – De jelenleg úgy néz ki a helyzet az NB I.-ben, hogy a két nagyot leszámítva, bárki megverhet bárkit. Mi is két fájó vereségbe futottunk bele. Rosszul és rosszkor jött a komlói kudarc, de még ennél is jobban fájt a Csurgó elleni vereség. Jómagam ilyen pocsékul még soha nem láttam kézilabdázni a Bányászt. Tegyük hozzá, egy-egy ilyen kudarc minden gárda életébe elő-előfordul. Példaként az FTC-t említeném, amelyet korábban két idényen keresztül nem tudtunk legyőzni. Most viszont – a Csurgó kivételével – minden ellenlábasunkat megcsíptünk. Az Európa-ligában még a Sportingot is. Viszont a román kikötővárosban – idegenben – a körülmények okán nem is nyerhettünk… Ezekből a helyzetekből tanulnunk kell!

Sibalin Jakab abban bízik, hogy a tavasz más lesz, a csapat pedig egyre jobb. De sohasem könnyű egy gárdánál az edzőváltás vagy a játékoscsere.

– Tombor Csabit jól ismerem, Veszprémben remekül dolgozott, és a közösen végzett munka sem volt rossz. A kudarcokért viszont közös a felelőssége mindannyiunknak. A vezetőedző, a szakmai stáb és a játékosok egyaránt felelősek az eredményekért, illetve az eredménytelenségért. A mostani helyzetünk sem egyszerű. A klub edzőt keres a társaság élére. A védelmünk egyik fontos láncszeme, Nemanja Obradovics pedig hazautazott Belgrádba, családi okok miatt. Ő biztos, hogy nagyon hiányzik majd. Meg kell találni az utódját. Miközben azért is szorítunk, hogy a sérültjeink végre teljesen felépüljenek, továbbá a válogatottkeretbe bekerülő játékosaink ne sérüljenek meg a németországi Európa-bajnokságon.