Ma 35 esztendeje, hogy elhunyt Dr. Lakat Károly, aki nemcsak polgári foglalkozása (magyar irodalom és történelem szakos tanár volt), hanem futballtudása miatt is kiérdemelte a Tanár úr becenevet. A magyar válogatottban 13 alkalommal lépett pályára, később sikeres edzői karriert futott be. Ennek során négyszer (1957-62, 1970-74, 1980-82, 1985) irányította a Tatabányai Bányászt, amellyel 1973-ban és '74-ben is megnyerte a Közép-európai Kupát – olvasható a Puskás Intézet cikkében, emellett az ő edzősége idején, 1981-ben győzte le a Tatabánya a Real Madridot (2-1) az UEFA-kupában.

A Tatabánya élő legendái együtt emlékeztek mesterükre

Tanítványai a mai napig nem feledik mesterüket. December 3-án a dr. Lakat Károly téren, az edző emléktáblájánál helyezték el az emlékezés gyertyáit. Hatan együtt, Fischer László, Csapó Károly, Kiss Imre, Lakatos Károly, P. Nagy László és Szabó György találkoztak és emlékeztek meg mesteredzőjükről.