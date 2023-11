A Déli csoport első helyezettje, a Dunaalmás hamar hátrányba került Csémen, de egy öngóllal még az első félidőben egyenlített, majd a másodikban Végh Bence duplájával fordított és nyert annak ellenére, hogy a mérkőzés végét egy kiállítás miatt emberhátrányban kellett lejátszania. A második helyezett Ete ha a vártnál nehezebben is, de otthon tartotta a három pontot a Bakonyszombathely ellen. A zsinórban nyolcadszor nyerő eteieknél Gyüszi Levente ezúttal kétszer volt eredményes, így már 26 találattal áll a csoport góllövőlistájának élén. A harmadik helyen álló Császár kiütéses, kilencgólos győzelmet aratott a Réde ellen, a házigazdánál Bauer Attila mesterhármast szerzett. A két, dobogóra igyekvő csapat mérkőzését a Bana nyerte Szákszenden, fontos három ponthoz jutva ezzel. A Bokod zsinórban elszenvedett öt vereség után tudott ismét nyerni, két, a fél­időben beálló játékosa, Krotki András és Kisvári László duplájával intézte el a Dadot a szomszédvári rangadón.

Az Északi csoport rangadóján a listavezető Naszály látogatott a harmadik helyezett TABAK-hoz. A házigazda az első félidőben kétgólos előnyt szerzett, a vendégek azonban a második félidőben fordítottak, így tovább növelték előnyüket a tabella élén. Ehhez a Széchenyi segítsége is kellett, amely létszámhiányosan kiállva is döntetlent tudott játszani a második Pilismaróttal. A marótiak első gólját szerző Eichenvalder Kevin 14 találattal áll a csoport góllövőlistájának élén. Az Oroszlány kiütötte az Annavölgyet, a hazaiak mind a hét gólját Hidegek szerezték: Zsolt Dániel ötöt, Richárd kettőt. A Vértestolna az előző fordulóban szerezte meg első győzelmét, mégpedig kétgólos hátrányból fordítva nyerve Szomódon. Most éppen fordítva jártak a tolnaiak: az első félidőben kétgólos előnyt szereztek Zettisch Bence korai duplájával, ám a vendég Süttő fordítani tudott. A győztes gólt az egy perce becserélt Bácskai Zsolt szerezte. A Héreg a triplázó Szijártó Gergő vezetésével győzte le a Bajótot.