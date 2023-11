Kézilabda, NB I., férfi, 10. forduló MOL Tatabánya KC–Fejér B.Á.L. Veszprém Tatabánya, Multifunkcionális sportcsarnok, szombat, 18.30.

A Kék Tigrisek 12 ponttal a harmadik helyen tanyáznak, a „kis” Veszprém ezzel szemben csak a 14., vagyis utolsó és mindössze két pontot gyűjtött eddig. Azaz a hétvégi mérkőzés favoritja egyértelműen a hazai együttes. Korábban sok borsot tört már a a holnapi rivális a tatabányaiak orra alá, aztán az előző szezonban megváltozott ez a tendencia. A Bányász oda-vissza elverte az Éles József edző irányította gárdát.

– Így igaz, az elmúlt szezonban kétszer is legyőztük a Fejér B.Á.L. Veszprém csapatát, mégpedig magabiztosan – jegyezte meg Tombor Csaba, a házigazdák vezetőedzője. – Ami nehézséget jelenthet, hogy ilyen rövid idő alatt kétszer kellene csúcsformába lendülnünk. Gondolok itt a Sporting CP elleni Európa Liga-meccsre és a most hétvégi bajnokira. De nekünk így is, úgy is nyernünk kell, ezért igyekeznek a játékosaink a tudásuk legjavát adni.

A MOL Tatabánya KC jelen pillanatban a harmadik helyet foglalja el a táblázaton 12 pontjával, ennek köszönhetően egy ponttal előzi meg a Ferencvárost és kettővel a Balatonfüredet. Ez is bizonyítja, hogy mekkora a harc a képzeletbeli dobogó harmadik fokáért. Illetve most mutatkozik meg, hogy mennyit érhetett volna egy tatabányai győzelem Komlón…

– A mi együttesünk nagyobb játékerőt képvisel, mint szombati ellenfelünk – emelte ki Tombor mester. – Úgy gondolom, jobban védekezünk és hatékonyabban tudjuk lezárni a támadásainkat. Nekünk most, hazai pályán nem lehet más célunk, mint a két bajnoki pont begyűjtése…