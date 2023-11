NB III., Észak-Nyugati csoport, 15. forduló

November 12., vasárnap, 13 óra

Opus Tigáz Tatabánya-Szombathelyi MÁV Haladás VSE

Az első olyan találkozójára készül az Opus Tigáz Tatabánya, ahonnan van személyes emléke, hiszen a két csapat idén már találkozott egymással, ráadásul nem is olyan régen. Akkor a MOL Magyar Kupában csaptak össze a felek, szeptember közepén végül Gyürki Gergő csapata örülhetett a továbbjutásnak. Ez azonban igen nehézkes meccsen jött össze, ugyanis a zöld-fehérek szerezték meg a vezetést, de sikerült fordítani. Az újonc zöld-fehér gárda nincs túl jó formában, az elmúlt öt meccséből mindössze egyet tudott megnyerni, az utolsó kettőt pedig egyaránt elveszítette. Legutóbb épp a Dorogtól kapott ki simán, akkor Bekő Balázs csapata az első félidőben eldöntötte a három pont sorsát, hiszen három gólt is szerzett. A Tatabánya a múlt héten Komáromba látogatott, ahol nem sikerült győzni, annak a meccsnek 1-1 lett a végeredménye, de a bajnokságban nem nagyon kapott ki mostanság. Gyürki Gergő csapata a második helyről várja a folytatást, de ugyanannyi ponttal áll, most a listavezető Veszprém. A bajnokság őszéből még három meccs van hátra, amiből kettőt vív otthon a Bányász, azaz ez lesz idén az utolsó előtti alkalom, hogy a csapatot itthon buzdítsa a közönsége.