A forduló rangadója egyértelműen a listavezető Mocsa vendégjátéka volt a fordulót a második helyen kezdő Környe vendégeként. Egy gyors gólváltást követően már a 19. percben kialakult a végeredmény, amikor Bilkó Dávid Bence másodszor is a találkozót emberhátrányban befejező hazaiak kapujába talált. Ezzel a győzelemmel az egyébként is egy mérkőzéssel kevesebbet játszó, zsinórban tizedik győzelmét arató Mocsa előnye öt pontra nőtt az élen, így ha a hétvégi, Baj elleni halasztott meccsen és tavasszal csak annyit hibáznak, mint eddig (mindössze egy döntetlen csúfítja a mérlegüket), nem lehet elvenni tőlük a bajnoki címet. Az egymás után másodszor veszítő Környét a találkozót ugyancsak emberhátrányban záró Tokodot simán verő, egymás után kilencedik győzelmét arató Dunaszentmiklós befogta a tabellán.

Bár az Ászár már az első félidő közepén piros lapot kapott Piliscséven, a második félidőben kétgólos előnyt szerzett. A házigazda azonban kihasználta az emberelőnyt és döntetlenre mentette a mérkőzést. A vendégeknél a góllövőlista élén immár 22 találattal álló Palotás Péter duplázott.

A Nagyigmánd simán nyert a gyenge formában lévő, előző hat meccsén mindössze egy pontot szerző Kisbér vendégeként az igmándiak még egy kiállítás után is növelni tudták előnyüket. A Kisbér ezzel a vereséggel az utolsó előtti helyre csúszott vissza, miután az egymás után második győzelmét arató Bakonysárkány és Gyermely is megelőzte. Előbbi már az 1. percben megszerezte a vezetést a Zsámbék II. ellen és előnyét a második félidő közepétől emberhátrányban játszva is megtartotta. A Gyermely a félidőben még hátrányban volt Tardoson, a második játékrészben aztán három gólt szerezve fordította a maga javára a mérkőzést. Két fordulóval ezelőtt még a Bakonysárkány és a Gyermely állt a kiesőhelyeken, jó őszi hajrájukkal viszont mindketten elhagyták a kiesőzónát.

A Baj szintén félidei hátrány után verte az év végére nagyon leeresztő, zsinórban negyedszer veszítő Tatabányai Vasast.

A harmadosztályban egy mérkőzést pótoltak a hétvégén. A Bajót két hete éppen az Oroszlány ellen szerezte meg első pontját, ezúttal az 1. fordulóból elhalasztott mérkőzést játszotta le a két csapat. A Bajót csak nyolc játékossal tudott kiállni, így semmi meglepő nem volt a 10 gólig jutó Oroszlány kiütéses győzelmében. A házigazdánál Turi Dávid Ádám egymaga hatszor volt eredményes. A területi III. osztályban idén már nem rendeznek több mérkőzést.

Területi II. osztály, 14. forduló

Baj KSE–Tatabányai Vasas 2–1 (0–1)

Baj, vezette: Nagygellér Miklós (Urszán István, Farkas Péter Benjámin).

Baj: Jurassa – Pálinkás, Somogyi, Bárányos, Kuzma (Járóka, 46.), Lounes, Kovács, Hocza, Németh Á., Nádolszky, Antal. Technikai vezető: Németh Beáta.

Tatabányai Vasas: Szondy – Hegedűs, Horváth, Szigetlaki (Szabó, 69.), Hérics, Farkas D. (Vajdai K., 46.), Tóth, Lakatos, Győrfi-Sánta, Králl, Pech. Vezetőedző: Saláta Gábor.

Gólszerző: Antal (52.), Hocza (86.), illetve Hérics (43.).

Bakonysárkányi SE–Zsámbéki SK II. 1–0 (1–0)

Bakonysárkány, vezette: Szabó Géza (Dávid Rita, Vámosi Benedek).

Bakonysárkány: Wohl – Wolf, Kokas (Balogh, 68.), Nagy L., Pirsli, Lakatos, Nagy J., Szűcs, Fischer, Bögös, Varga (Tonzel, 79., Andrási, 90.).

Zsámbék II.: Sándor – Magyar K., Máté, Kovács, Katona, Vimmer, Lévai, Peinlich (Baksa, 69.), Fabók, Veréb, Oláh.

Gólszerző: Pirsli (1.).

Kiállítva: Nagy L. (Bakonysárkány, 65.).

Dunaszentmiklósi SE–Tokod SE 3–0 (1–0)

Dunaszentmiklós, vezette: Papp Márton (Janovics Ádám, Huszka Dániel László).

Dunaszentmiklós: Tóth Z. – Pekár (Búzer, 72.), Schmidt M., Purgel (Takács, 81.), Schmidt N., Schmidt D. Z., Szili, Kovács (Ströcker, 77.), Boros, Soós, Schmidt Sz.

Tokod: Szerepi – Cauxeiro D., Török, Gyúró (Sándor, 46.), Sárközi F., Bartos, Muzsik, Szőke, Tóth I. J., Juhász, Varga B. Vezetőedző: Robotka Bence.

Gólszerző: Schmidt M. (20., 69.), Kovács (51.).

Kiállítva: Gyúró, Muzsik (egyaránt Tokod, 69.).

Kisbéri Spartacus SE–Nagyigmándi KSK 0–3 (0–2)

Kisbér, vezette: Mann Ádám József (Györe Ferenc Dániel, Horváth István).

Kisbér: Pavalacs – Wieszt, Gacs, Hatos, Magyarics, Váradi, Beigelbeck, Bogdán, Mizerák, Rigó, Sipos (Nagy D. L., 56.).

Nagyigmánd: Porcelán – Buzás, Müller, Fülöp, Németh B. (Hérics, 75.), László, Szalai Á., Varga (Glázer, 85.), Falu, Zvér (Németh M., 57.), Krizsán. Technikai vezető: Gucsi Tamás.

Gólszerző: Müller (4.), Zvér (23., 56.).

Kiállítva: Krizsán (Nagyigmánd, 55.).

Környe SE–Mocsa KSE 1–2 (1–2)

Környe, vezette: Derecskei Bence (Faragó György, Patócs Dorina).

Környe: Ténai – Jónás R. (Patyi, 84.), Zelenai, Stefán, Szerencse, Veres (Mucsi, 46.), Jónás J. R. (Babai, 46.), Tóth V. (Kerék, 66.), Nádudvari D. G., Horváth, Szappanos (Hardi, 78.). Vezetőedző: Gulyás Tamás.

Mocsa: Pálvölgyi – Rácz, Bilkó (Tóth A., 87.), Enyedi, Csizmadia R. (Korán, 66.), Kántor (Mesterházi, 91.), Kerekes, Venczel, Czifra, Fehér Balázs, Bán. Technikai vezető: Csizmadia Tibor.

Gólszerző: Jónás J. R. (7.), illetve Bilkó (6., 19.).

Kiállítva: Horváth (Környe, 82.).

Piliscsévi SE–Ászár KSE 3–3 (1–1)

Piliscsév, vezette: Kurali Zoltán (Lovas Gábor, Bankó István).

Piliscsév: Csukrán – Koller, Kovács P., Valek (Morecz, 46.), Mesterházi Cs., Bartl, Belovai, Kucsera, Simon, Szőke, Nagy. Technikai vezető: Klányi Norbert.

Ászár: Lengyel – Bogdán, Méhes, Kaposi (Somogyi, 46.), Palotás, Ligeti, Kiss, Zséfár, Brandt, Wolf, Hullám.

Gólszerző: Bartl (41., 70.), Kucsera (75.), illetve Palotás (3., 58.), Kiss (55.).

Kiállítva: Wolf (Ászár, 21.).

Tardosi FC-TAC–Gyermely 1–3 (1–0)

Tardos, vezette: Sándor Tamás (Uracs Roland, Kis Benedek).

Tardos: Kaincz – Somogyvári (Sztanek, 83.), Jakabovics (Fekete P., 51.), Tebele, Szileszki, Lázár, Szöllősi, Molnár, Suhai, Csordás, Gesztesi (Visnyovszki, 46.). Technikai vezető: Árendás József.

Gyermely: Fülöp – Huszárovics (Kovács, 46.), Tóth L. L., Genszki, Fekete I. (Hullár, 66.), Soós M. (Lévai, 46.), Gecse, Grosz, Stréhli, Soós B. A., Tóth L. (Petrovics, 86.). Vezetőedző: Sulyok Attila.

Gólszerző: Suhai (15.), illetve Tóth L. (56.), Stréhli (75.), Genszki (82.).

A Csolnoki SZSE–Ácsi Kinizsi SC mérkőzést február 18-án rendezik.