A listavezető Környe a triplázó Jónás József Róbert vezetésével kiütötte a Tatabányai Vasast. A házigazda 80 perc után már hat góllal vezetett, a „szomszédok” a hajrában már csak kozmetikázni tudtak az eredményen. Hengerelt a második helyezett Mocsa is, amely a Zsámbék II-nek vágott egy hetest. A mocsaiaknál is volt egy triplázó Kerekes György személyében. A forduló legnagyobb mészárlását mégsem a listavezető páros, hanem az eddig botladozó Csolnok követte el, amely 10 (!) góllal verte a forduló előtt még a harmadik helyen álló, erre a mérkőzésre azonban érthetetlenül összezuhanó Ászárt. A házigazdánál Papp Barnabás Krisztián négyszer volt eredményes. A Tardos-TAC a második fél­időben fektette két vállra a továbbra is gödörben lévő, egymás után harmadszor veszítő Tokodot, amely ráadásul a vereség mellett két piros lappal fejezte be a találkozót. A Mocsához hasonlóan egymás után negyedszer nyerő, a harmadik helyre felkapaszkodó Dunaszentmiklós könnyedén verte a Bakonysárkányt, míg a Nagyigmánd a szomszédvári rangadón aratott magabiztos győzelmet az Ács ellen. A Baj három vereséget követően hátrányból fordítva verte a sereghajtó, egymás után ötödször veszítő Gyermelyt, míg az egyre jobb formába lendülő, zsinórban harmadszor nyerő Kisbér a hat meccs óta nyeretlen, ezen időszak alatt mindössze egy pontot szerző Piliscsévet verte simán.

A góllövőlista élén továbbra is az ászári Palotás Péter áll 12 találattal.

Területi II. osztály, 8. forduló

Csolnoki SZSE–Ászár KSE 10–0 (4–0)

Csolnok, vezette: Lovas Gábor (Kis Benedek).

Csolnok: Nebehaj – Janosek (Gause P., 56.), Binder, Tarkövi (Petrovics, 53.), Vörös (Kalster, 60.), Krammer (Végh, 53.), Gause B., Seregi (Rendes, 60.), Jantos, Papp, Pázmándi. Vezetőedző: Párkányi Norbert.

Ászár: Lengyel – Bogdán (Brandt, 64.), Stamler, Palotás, Rumi (Kaposi, 55.), Somogyi, Verebics, Kolonics, Zséfár, Wolf, Hullám. Technikai vezető: Takács László.

Gólszerző: Papp (5., 28., 59., 89.), Pázmándi (31., 52.), Krammer (39.), Vörös (48.), Binder (50.), Gause B. (69.).

Dunaszentmiklósi SE–Bakonysárkányi SE 5-1 (2-1)

Dunaszentmiklós, vezette: Sándor Tamás (Fésű Bálint Vazul).

Dunaszentmiklós: Nyári – Schmidt M. (Pekár, 46.), Dácher, Purgel, Schmidt D. Z., Szili, Janetka, Kovács (Takács, 46.), Tóth L., Soós, Boros.

Bakonysárkány: Wohl – Wolf, Nagy L., Manner, Bögös (Andrási, 82.), Szűcs, Tonzel, Fischer, Büki, Tserenmanla (Benis, 74.), Zsebő.

Gólszerző: Szili (19.), Purgel (28., 69.), Tóth L. (71.), Soós (78.), illetve Büki (44.).

Gyermely–Baj KSE 1–2 (1–1)

Gyermely, vezette: Mihályi Máté (Balázs Patrik).

Gyermely: Fülöp – Kovács K., Tóth D., Genszki, Soós M., Gecse (Tóth L. L., 78.), Lévai, Grosz, Stréhli, Soós B. A., Tóth L. Vezetőedző: Sulyok Attila.

Baj: Jurassa – Pálinkás (Zombori, 55.), Somogyi (Kutak, 66.), Bárányos, Járóka (Antal, 55.), Lounes (Czeglédi, 55.), Varga, Csapucha, Kovács L., Hocza, Németh Á. Technikai vezetők: Németh Beáta, Sebestyén Norbert.

Gólszerző: Tóth L. (17.), illetve Somogyi (31.), Hocza (82.).

Kisbéri SSE–Piliscsévi SE 5–2 (1–1)

Kisbér, vezette: Szabó Géza (Vámosi Benedek).

Kisbér: Nagy P. (Pavalacs, 69.) – Beer, Gacs, Hatos, Magyarics (Mata, 69.), Proceller, Váradi (Bogdán, 67.), Beigelbeck, Mizerák, Rigó, Sikorski (Nagy D. L., 62.).

Piliscsév: Csukrán – Simon, Mesterházi Cs., Kovács B., Bartl, Tömör, Szőke, Belovai, Valek (Gyügyei, 76.), Klányi D., Nagy D. Z. Technikai vezető: Klányi Norbert.

Gólszerző: Rigó (26.), Proceller (55.), Beigelbeck (57., 80.), Hatos (76.), illetve Belovai (31., 70.).

Környe SE–Tatabányai Vasas 6–2 (3–0)

Környe, vezette: Erdélyi Dániel (Török Gergő).

Környe: Ténai (Katona, 70.) – Jónás R., Mig, Zelenai (Gyüre, 60.), Stefán, Szerencse, Veres (Bihari, 37.), Jónás J. R., Tóth V. (Babai, 46.), Nádudvari D. G., Szappanos (Kerék, 56.).

Tatabányai Vasas: Kővári – Hegedűs, Turza, Petrity, Monos, Farkas, Tóth Á., Győrfi-Sánta, Schaffhauser, Vajdai, Szondy. Vezetőedző: Saláta Gábor.

Gólszerző: Szappanos (11.), Jónás J. R. (21., 32., 76.), Szerencse (57.), Bihari (80.), illetve Szondy (85.), Farkas (88.).

Mocsa KSE–Zsámbéki SK II. 7–0 (2–0)

Mocsa, vezette: Kiss Dominik (Kiss Csaba, Györe Ferenc Dániel).

Mocsa: Kovács M. (Sándor J. R., 78.) – Jordán, Csizmadia R., Kántor (Tóth, 72.), Kerekes, Venczel, Czifra, Fehér Balázs (Prógli, 72.), Bán, Bilkó, Mesterházi (Heilman, 59.).

Zsámbék II.: Sándor P. – Magyar K., Kovács V., Szabó G., Fekete I. R. (Fekete Cs., 84.), Peinlich, Fabók, Veréb, Aczél, Oláh (Vimmer, 60.), Lévai (Baksa, 66.).

Gólszerző: Kerekes (7., 18., 87.), Kántor (50.), Jordán (82.), Bilkó (84.), Csizmadia R. (92.).

Nagyigmándi KSK–Ácsi Kinizsi SC 3–1 (2–0)

Nagyigmánd, vezette: Horváth István (Aschenbrenner Richárd).

Nagyigmánd: Porcelán – Németh B., Szalai T., Hérics, Szalai Á. (László, 86.), Varga (Németh Mihály, 86.), Fülöp, Müller, Turi, Zvér (Horváth Z., 85.), Krizsán. Technikai vezető: Gucsi Tamás.

Ács: Halasi – Méri, Baumgartner, Bögi, Nagy M. (Major, 70.), Szőnyi, Szabó B., Paulovics (Nagy S., 65.), Németh Marcell, Kovács, Török.

Gólszerző: Szalai T. (5. - tizenegyesből), Zvér (14.), Fülöp (82.), illetve Török (87. - tizenegyesből).

Tardosi FC-TAC–Tokod SE 2–0 (0–0)

Tardos, vezette: Janovics István (Marks Bence Timót).

Tardos-TAC: Kovács – Molnár, Visnyovszki, Somogyvári, Jakabovics, Fekete, Lázár, Csordás, Gesztesi (Tebele, 60.), Szöllősi, Szileszki (Juhász B., 60.).

Tokod: Szerepi – Cauxeiro, Varga G., Török, Sárközi F., Muzsik (Juhász I., 81.), Bartos (Sándor, 73.), Szőke, Németh, Szántó (Varga B., 59.), Turcsán (Gyúró, 46.). Vezetőedző: Robotka Bence.

Gólszerző: Lázár (58.), Fekete (89.).

Kiállítva: Szőke (86.), Muzsik (92. - a kispadról) - egyaránt Tokod.

Területi II. osztály, az állás