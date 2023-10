A kilencedik kör jön a területi másodosztályban. A listavezető Környe az előző héten nagy kiütésbe futó Zsámbék II. otthonába látogat, Gulyás Tamásék számára kötelező lesz a három pont begyűjtése. A tabella második helyén lévő Mocsa is győzni indul Ácsra. Ez nem lesz egy egyszerű dolog, de az Ács nem áll túl jól a tabellán, így azért megoldható feladatnak tűnik. Kisebb meglepetésre a dobogó harmadik fokán a Dunaszentmiklós áll, amely a nemrég még a bajnokságot is vezető Baj otthonába utazik.

A bajiak a tabella hetedik helyén tanyáznak, így ez a forduló egyik rangadója is lehet. Jelenleg öt pont a különbség kettőjük között. A Tatabányai Vasas és a Kisbér között mindössze egy pont a differencia az előbbi javára, most egymás ellen szállnak csatába, vélhetően egy sok gólt hozó meccset fognak játszani. A sereghajtó Gyermely a pocsék formában lévő Piliscsévet látja vendégül, az utolsó előtti Bakonysárkány pedig az előző fordulóban tíz gólt szerző Csolnokot fogadja. A sorozatban három vereséget szenvedő Tokod a Nagyigmánd ellen szeretne visszatérni a helyes útra. Lesz még egy rangadó, hiszen a negyedik helyen álló Tardosi FC-TAC fogadja az ötödik Ászárt, itt a győztes akár még a dobogóra is felállhat.