Vízilabda OB I., női, 5. forduló

Győr – Tatabánya Women Water Polo 3-7 (2-2, 0-2, 1-1, 0-2)

Győr, 100 néző, vezette: Kovács S., Ercse N.

Tatabánya: Kovács Dorottya – Zantleitner H. 1, Zantleitner N., Zink 2, Orbán 1, Németh V. 2, Kovács J. 1. Csere: Becsey, Kurucz, Kovács Dalma, Donauer, Nagy J., Lengyel D. Edző. Zantleitner Krisztina.

Kihasznált emberelőny: 13/1, illetve 7/3.

Gól ötméteresből: 0, illetve 1/1.

Kipontozódott: Petik (Győr).

Az elején még fej-fej mellett haladt a két együttes. Aztán összeállt a vendégek védekezése, és Kovács Dorottya is jól semlegesítette a távoli lövéseket. Az egész meccs során kapott három gólja – a jó csapatvédekezés mellett is – önmagáért beszél. Mindhárom gól egyébként közvetlen közelről kapta. A mérkőzés előtt a tatabányaiak szakvezetője azon töprengett, hogy a házigazdák legjobb pólósát, Petiket miként lehetne „kivenni” a játékból. Ez olyan jól sikerült a fiatal vendégcsapatnak, hogy a góllövő lista vezetője mindössze egyszer vette be a tatabányaiak hálóját, majd ki is pontozódott. A Tatabánya WWP élt a lehetőséggel, és fegyelmezett játékkal magabiztos győzelmet aratott.

Zantleitner Krisztina: - Amikor a védekezésünk összeállt, akkor már jóval nehezebb dolguk volt a győrieknek ellenünk. A hátsó stabilitásunkra nem volt ellenszerük.

Női OB I., 6. forduló

DFVE – Tatabánya WWP

Dunaújváros, szombat: 11 óra.

Az átalakult újvárosiak közül talán a centerük emelkedik ki, aki a magyar válogatottnak is a tagja. A hazaiak kapusa is fiatal, ezért Zantleitner Krisztina abban bízik, hogy bátor átlövésekkel a tavalyinál szorosabb eredményt harcol ki a csapata. A találkozót Varga M. és Varga Csenge vezetik.