Vízilabda OB I. B, 5. forduló AVUS–Tatabányai Vízmű SE 13-8 (4-1, 3-3, 1-2, 5-2) Szombathely, 120 néző, vezette: Némethy R., Kovács I. Tatabánya: Szabó II. – Gombos 2, Németh A., Fekete B. 5/1, Dubinák, Galler, Kósi Kelly 1. Csere: Várnagy M., Tátrai, Kovács P., Végh L. Edző: Gebauer Lajos. Gól emberelőnyből: 10/2, illetve 13/3. Gól ötméteresből: 3/3, illetve 3/1. Kipontozódott: Kertész, illetve Várnagy M., Dubinák, Galler.

Nem volt elég a vendégeknek, hogy két meghatározó pólósukat nélkülözniük kellett, ez még némi fegyelmezetlenséggel is társult, három tatabányai vízilabdás ugyanis meccs közben kipontozódott. Így a hajrában a vendégek vezetőedzőjének jóformán már nem maradt cserelehetősége. De ne rohanjunk ennyire előre! A jó erőkből álló házigazdák alaposan bekezdtek és ezt a fordulatszámot a vendég vízművesek alig tudták felvenni. Ennek ellenére a harmadik játékrészig jól tartotta magát a Gebauer-legénység, bőven akadtak lehetőségei, hogy szorosabbá tegye az eredmény, ám néhány fegyelmezetlenség és gyengébb megoldás megpecsételte a TVSE sorsát.

Gebauer Lajos: – Voltak hibáink, de előre léptünk a múlt heti teljesítményünkhöz képest. A srácok most nem nagyképűsködtek és egymásért is hajtottak, a megfelelő hozzáállás mellett pedig elfogadható teljesítményt nyújtottak. Úgy gondolom, a szombathelyi gárda erősebb nálunk, megérdemelten is nyert, ám a gólkülönbség túlzó. Nem volt ekkora különbség a csapatok között.

OB II., férfi, 2. forduló, 1. mérkőzés ELTE-BEAC–Tatabányai VSE 17-6 (5-1, 6-1, 3-2, 3-2) Budapest, Hajós Alfréd uszoda, 100 néző, vezette: Sajben N. TVSE: Cseh – Csányi M., Tamás 1, Sebestyén 1, Blaschek 1, Vajda, Orbán. Csere: Csorbán (kapus), Perédi 3, Daróczi, Stolmár P., Domina, Lévai. Edző: Csányi Róbert. Gól emberelőnyből: 7/4, illetve 4/2. Gól ötméteresből: 2/2, illetve 0. Kipontozódott: Stolmár P.

2. mérkőzés

Semmelweis Egyetemi SK–Tatabányai VSE 17-7 (5-2, 3-2, 5-0, 4-3) Budapest, Hajós Alfréd uszoda, 100 néző, vezette: Sajben N. A TVSE gólszerzői: Sebestyén 3/1, Blaschek, Domina, Orbán, Perédi. Gól emberelőnyből: 6/3, illetve 6/2. Gól ötméteresből: 2/2, illetve 1/1. Kipontozódott: dr. Major, illetve Tamás.