A fű alatt a harmadik helyre felkapaszkodó Ászár a tizedik helyen álló Csolnok ellen játszik rangadót. A tabella a vendégek sikerét jelzi előre, de ez ennél nehezebb meccs lesz. A múlt héten az első győzelmét megszerző Bakonysárkány Dunaszentmiklósra utazik, itt a hazaiak a dobogóra pályáznak, így kötelező lenne a három pont begyűjtése. Nem lesz egyszerű feladata a listavezető Környének sem, a múlt heti pontvesztés után most szomszédvári rangadót játszanak, hiszen a Tatabányai Vasas érkezik majd Gulyás Tamásékhoz. A tatabányai csapat jelenleg a hatodik a tabellán, okozhatnak kellemetlen pillanatokat a Környének.

A sorozatban három vereséget szenvedő Baj a sereghajtó Gyermely ellen akarja megszakítani a rossz sorozatát. A gyermelyiek eddig mindössze egy győzelmet tudnak felmutatni. A Kisbér és a Piliscsév fontos derbit vív egymás ellen, hiszen mindkét csapat hét pontot szerzett eddig, így javítani szeretnének, hogy zárkózzanak a középmezőnytől, teljesen háromesélyes ez a mérkőzés. A második helyen álló Mocsa számára kötelező lenne a három pont a Zsámbék II. ellen. A zöld-fehér tartalékcsapat az előző héten gyűjtötte be első győzelmét.

Lesz nyugati derbi is, ahol a Nagyigmánd fogadja az Ácsot. Az Ács 4, az Igmánd 11 pontot gyűjtögetett eddig. Az újonc Tardosi FC-TAC is a dobogóra hajt, jelenleg ötödik, a Tokod ellen is győzni szeretne a csapat.