Igazán pikáns kör vár ránk a területi első osztályban, ahol elég nehéz lenne kiválasztani a forduló rangadóját. Időrendben haladva ismét szombaton kezdődik a forduló, amikor a Vértesszőlős fogadja majd a Tát csapatát. A két klub ugyanannyi pontot szerzett eddig, azaz hármat, bár ehhez a Vértesszőlősnek kettő, a Tátnak három mérkőzés volt szükséges. A Tát még az első fordulóban nyert, azóta nem, a Vértesszőlős pedig az előző körben szerezte meg első sikerét. Most mindkét csapatnak nagyon fontos lenne a javítás, de csak az egyik teheti meg. A tavalyi szezonban a Tát szerepelt jobban, de azóta mindkét csapatnál voltak változások.

Vasárnap aztán a tabella második helyén álló Tatai AC a listavezető Nyerges­újfalu ellen játszik majd. Már önmagában a tabellán elfoglalt helyezés is predesztinálja, hogy ez egy rangadó lesz, de a két csapat közös múltja tovább mélyíti ezt a megnevezést. A két klub már kétszer is találkozott ebben a kiírásban: a Vármegyei Kupában a Nyergesújfalu kiverte a címvédő Tatát, a Szuperkupa döntőjében pedig a Tata egy 92. percben szerzett góllal ünnepelhetett. Még csak a negyedik forduló következik, de a két gárda már harmadszor csatázik. Ezen felül a tavalyi bajnokságban háromszor is játszottak, előtte is kupadöntőt vívtak egymás ellen, így aligha tudják meglepni majd a másikat. A bajnokságban jelenleg a Nyergesújfalu mindhárom meccsét megnyerte, a Tata „csak” kettőt egy döntetlen mellett. Egy azonban biztos: amelyik csapat nyer, az fogja vezetni a tabellát, döntetlen esetén marad a Nyerges az élen.

Ezen kívül óriási rangadó lesz a Sárisáp–Koppánymonostor-összecsapás is. Ugyan tavaly igen távol voltak egymástól a csapatok, de két évvel ezelőtt mindketten dobogón zártak. Idén hasonló a két klub célja. A Sárisáp eddig két meccsből négy pontot szerzett, a Koppánymonostor háromból hatot. Fenyvesi László csapata az előző körben pontot csent Zsámbékról, a Monostor pedig egy 92. perces öngóllal nyert a Vértessomló ellen. A vendégek jelenleg a tabella ötödik, a hazaiak a harmadik helyen állnak.

Bizonyos tekintetben a Vértessomló–Almásfüzitő is rangadó lesz. Egyik csapat sem kezdte túl jól a bajnokságot, hiszen még nem sikerült pontot szerezni. Ez az Almásfüzitő esetében két, a Vértessomló esetében három vereséget jelent. Így aztán könnyen kikövetkeztethető, hogy mindkét csapat kettőzött erővel megy az első siker megszerzéséért. Tavaly Somlón az Almásfüzitő tudott nyerni némi meglepetésre, ez a találkozó is teljesen háromesélyes lesz.

Az újonc Lábatlan a pont nélkül álló Esztergomot fogadja a hétvégén. A vendégek nincsenek könnyű helyzetben, hiszen a nyáron alaposan átalakult a csapat, és nem pozitív irányban. Karcagi Pál csapata egy győzelmet már bezsebelt, most a papírforma alapján a másodikra készül. A találkozó némileg furcsa lehet a hazaiak vezetőedzőjének, hiszen korábban évekig dolgozott Esztergomban.

Nem lesz egyszerű dolga a Bábolnának a hétvégén, hiszen az amúgy is szűkös keret tovább csökkent, és a jó egységet alkotó Kecskéd érkezik majd. Linczmaier László csapata eddig két meccset játszott, egyszer nyert, egyszer kikapott, így most elmozdulhatnak pozitív irányba. A Bábolna három meccsen négy pontot szerzett, legutóbb az Esztergom otthonában nyert Józsa Péter csapata, így hatodik a tabellán, éppen egy helyezéssel megelőzve az eggyel kevesebbet játszó Kecskédet. Így itt amennyiben a Kecskéd el tudná vinni a három pontot Bábolnáról, helyet is cserélne a két csapat a tabellán.