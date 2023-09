Ismételten Vértesszőlősön fog pattogni a labda szombaton, 15 órától, ahová az Esztergom látogat. Egyik csapat sincs kirobbanó formában, hiszen a hazai szőlősi gárda eddig mindössze három pontot szerzett, és már 17 gólt kapott, míg az Esztergom egyelőre egy ponttal áll, de a gólkülönbsége markánsabb jobb, mint a Vértesszőlősé. Hazai pályán sosem egyszerű ellenfél a Vértesszőlős, a fiatalos Esztergom nehezen fogja feltörni a védelmet. Mindkét csapatra ráférne a javítás, és könnyen lehet, hogy mindkét gárda a kiesés elől fog menekülni, így ebben a harcban is fontos lesz a három pont begyűjtése.

Vasárnap a Zsámbék hazai pályán fogadja az Almásfüzitőt. Bodó László csapata még veretlen ugyan, de győzni is csak egyszer sikerült. Az Almásfüzitő is pocsékul kezdte a szezont, Szalai Gáborék a négy meccsből csak egy pontot tudtak szerezni, pedig a játékoskeretük többre predesztinált. A Zsámbéknak kötelező lenne a győzelem, ha tartani akarja a ritmust a dobogós csapatokkal. A dobogóra pályázik a Sárisáp is, amely szintén veretlen. Fenyvesi László csapata két győzelem mellett két döntetlent ért el, alighanem előbbi mutatón szeretne javítani hazai közönség előtt. Az ellenfél a Tát lesz, amely ahogy tavaly, úgy idén sem játszott még döntetlent. Kun Imre csapata a hatodik, két ponttal lemaradva a Sárisáp mögött, így egy vendég győzelemmel helyet is cserélne a két alakulat a tabellán.

A Vértessomló az előző hétvégén végre megszerezte első győzelmét, így már a tizedik a tabellán, ami mondjuk még mindig messze elmarad a tavalyi negyedik helyezéstől. Ezen a hétvégén a tabella második helyén álló, még veretlen Tata fog utazni Somlóra. Az előző bajnokságban sokáig ez a két csapat ment a dobogó harmadik fokáért, amit végül a Tata húzott be, de a három egymás elleni meccsükből kettőt is a Vértessomló nyert, így aztán Nagy Géza jól tudja, hogyan lehet megfogni Wéber Roland csapatát. A hangulatra biztosan nem lesz panasz ezen a mérkőzésen.

A listavezető Nyergesújfalu játssza a forduló rangadóját, hiszen az előző héten 6-4-re nyerő Kecskéd látogat majd hozzájuk. Linczmaier László legénysége az ötödik helyen áll, az első forduló óta nem kapott ki, így akár még a dobogóra is felmászhatnak egy sikerrel. A két csapatot ismerve nem elképzelhetetlen, hogy sok gól fog esni, hiszen a Nyerges 14, a Kecskéd 16 szerzett góllal áll. Az előző hétvégén szabadnapos Bábolna az újonc Lábatlan otthonában vizitál. Elég hasonló eddig a két csapat mérlege, hiszen egy-egy győzelmet sikerült aratni, így a Bábolna 5, a Lábatlan 4 ponttal várja a folytatást. A hétvégén a Koppánymonostor lesz a szabadnapos.

Területi I. osztály, 6. forduló

Szeptember 30, szombat, 15 óra

Vértesszőlősi SE-FC Esztergom

Dupai János, a Vértesszőlős vezetőedzője: - Fontos lenne, hogy talpra álljunk, így győzelemben reménykedünk. Remélem, hogy sikerül megszereznünk a három pontot!

Október 1, vasárnap, 15 óra

Zsámbéki SK-Almásfüzitő SC

Bodó László, a Zsámbék vezetőedzője: - Egy újabb nehéz mérkőzés vár ránk. Nem téveszt meg a vendégcsapat eddigi szereplése, mivel a játékosállomány minősége és az eddigi teljesítményük nem tükrözi a szerzett pontokat. Nekünk viszont nagyon sokat kell javulnunk az előrejátékban ahhoz, hogy itthon tartsuk a pontokat. Nagyon nagy szükségünk van egy önbizalomnövelő győzelemre.

Sárisápi BSE-DG Tát

Fenyvesi László, a Sárisáp vezetőedzője: - A táti csapat jól erősített a nyár folyamán, nehéz dolgunk lesz ellenük. Nem vagyunk könnyű helyzetben, mert lesznek hiányzóink sérülések és eltiltás miatt is. Bízom a csapatomban és remélem, hogy akik lehetőséget kapnak azok mindent megtesznek a győzelemért.

Vértessomló-Tatai AC

Nagy Géza, a Vértessomló vezetőedzője: - Az előző bajnokságban három nagyon jó mérkőzést játszottunk a Tatával, amiből kettőt meg is nyertünk. Bízom benne, hogy ez ezen a hétvégén is így lesz.

Nyergesújfalu SE-Wati Kecskéd KSK

Szoboszlai Tamás, a Nyergesújfalu játékos-edzője: - Egy jó mérkőzésnek nézünk elébe. Egy kihívást jelentő találkozó lesz ez számunka. Egy-két eltiltottunk visszatér, ami segít a csapat összeállításában.

Lábatlani ESE-Bábolnai SE

Karcagi Pál, a Lábatlan vezetőedzője: - Egy masszív, jó csapatot fogadunk vasárnap. Látjuk a hibáinkat, átbeszéltük a héten. Csak akkor van esélyünk a pontszerzésre, ha ezeket kijavítjuk. Lelkes közönségünkre is ráférne egy jó eredmény!