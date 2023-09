Kézilabda, NB I. B, női, 4. forduló Ferencvárosi TC U19–Komárom VSE 28-38 (11-16) Budapest, 100 néző, vezette: Gál L., Ludvig B. D. Komárom: Nagy – Szabó-Kovacsicz 2, Világos 6, Balogh 6, Ács 1, Bízik 11/2, Lukovics 3/1. Csere: Orbán, Soltész (kapusok), Takács N., Gál, Rnic 5, Gengeliczky 1, Kürthi, Temes 3. Vezetőedző: Neukum Tamás. Hétméteresek: 5/5, illetve 4/3. Kiállítások: 4, illetve 8 perc. Az eredmény alakulása: 6. perc: 4-2, 9. p.: 4-6, 17. p.: 7-10, 23. p.: 9-13, 36. p.: 14-21, 39. p.: 15-24, 46. p.: 23-27, 55. p.: 28-34.

Az előző fordulóban első pontját elhullajtó KVSE nagyon elkapta a fonalat az eddig hibátlan Ferencváros ellen és szervezett, jó játékkal, szinte végig vezetve magabiztos és megérdemelt győzelmet aratott. A Komárom a harmadik helyre lépett előre.

Neukum Tamás: – Győzelmünk értékét növeli, hogy az elmúlt hetek olyanok voltak, mintha minden összeesküdött volna ellenünk. Ennek ellenére szinte a kezdő sípszóval egyidőben kezünkbe vettük a mérkőzés irányítását és ebből hatvan percen keresztül nem engedtünk. Bizonyos periódusokban adtunk csak esélyt az ellenfélnek, de ilyenkor is gyakorlatilag rajtunk múlt az eredményességük. Összességében nagyon nagy akarattal, küzdeni tudással és helyenként tudatos, okos játékkal ilyen mértékben is megérdemelten nyertünk. Szerintem a mai napon a lányoknak is nagyon jó érzés volt ebben a csapatban játszani, az biztos, hogy nekem felemelő volt az edzőjüknek lenni.