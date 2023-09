Az ötödik fordulóval folytatódik a másodosztály, rangadók most is lesznek. Például a Tatabányai Vasas-Tardosi FC-TAC meccs, ahol a hatodik fogadja a negyediket, és mindössze két pont a különbség. Amennyiben a hazaiak győznek a vendégek ellen, helyet is cserélnének a tabellán. A két klub kéz a kézben jutott fel az előző szezont követően az északi csoportból, ahol a Tardos bajnok lett, a Vasas pedig harmadik. Szintén rangadó lesz a Baj-Mocsa, hiszen a két klub között mindössze egy pont a differencia. A Mocsa jelenleg második, a Baj ötödik. A vendégek az előző fordulóban nagy meglepetésre elszenvedték első vereségüket, de így is remekül állnak, a Mocsa pedig egyértelműen bajnokesélyes, így biztosan remek lesz a találkozó.

A listavezető Környe a sereghajtó Bakonysárkány otthonában szerepel, itt egyértelmű a papírforma. A Csolnok kettő, a Kisbér egy pontot szerzett eddig, most egymás ellen gyarapíthatják pontjaik számát. Már 16 gólt rúgott a Dunaszentmiklós négy kör alatt, de így is csak a tizedik. Most a Gyermelyt szórhatják meg, amely csapat épp a tizenegyedik helyen áll. A Nagyigmánd az előző körben bravúrgyőzelmet aratott, most a Piliscsév ellen játszhatnak: a két klub között egy pont a különbség. A Zsámbék II. a Tokodot fogadja, a pont nélküli Ács pedig Ászárra utazik.

Területi II. osztály, 5. forduló

Szeptember 24, vasárnap, 16 óra

Tatabányai Vasas-Tardosi FC-TAC, Piliscsévi SE-Nagyigmándi KSK, Baj KSE-Mocsa KSE, Bakonysárkányi SE-Környe SE, Csolnoki SZSE-Kisbéri SSE, Dunaszentmiklósi SE-Gyermely, Zsámbéki SK II.-Tokod SE, Ászár KSE-Ácsi Kinizsi SC.