A harmadosztály déli csoportjának listavezetője, a Bokod Etére utazik majd a forduló egyik rangadóján. A vendégek mindkét meccsüket hozták, tíz gólt lőve, az Ete kettőből egyet nyert. A Csém még csak egy meccset játszott, azt nyerte, és most ugyanez lesz a cél Bakonyszombathelyen is, amire minden esélye meg is van a csapatnak. A Bársonyos–Réde-meccs alsóházi derbi lesz, mindkettőjüknek van lehetősége a javításra. A Bana is javítani szeretne, Dadon kötelező a győzelem a csapatnak. A még hibátlan Dunaalmás harmadik meccsét is behúzná, ehhez viszont a Szákszendet meglepetésre simán verő Császárt kellene legyőzni. Az újonc Kocs a Szákszendhez utazik, itt a hazaiak tűnnek esélyesebbnek.

Északon megint csak négy mérkőzést rendeznek, miután a Bajót ismét nem tud játszani, így a Széchenyi TSE sem játszik hétvégén. A Bajót még nem mutatkozott be a bajnokságban, és most sem fog. Jó meccsekből így sem lesz hiány: a Naszály a Szomódot fogadja a hétvége derbijén, mindkét gárda a dobogóra hajt. A Naszály hat, a Szomód három ponttal áll. Jó derbi lehet a maga nemében az Annavölgy–Vértestolna is, egyik csapat sem szerzett még pontot. A TABAK a Héreget, a Pilismarót a Süttőt látja majd vendégül.