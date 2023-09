A Tokod az újonc, eddig veretlen Tatabányai Vasast látta vendégül. Az első félidőt követően két góllal vezetett a hazai csapat, melynek egyik játékosa rosszul lett az öltözőben és összeesett. A tokodi sporttelepen található defibrillátorral újraélesztették a labdarúgót, akinek az állapotát a kiérkező mentők és az általuk hívott helikopteres egység stabilizálta. Ezt követően a fővárosi Városmajori Szív és Érgyógyászati Klinikára szállították, ahol jelenleg is ápolják. A labdarúgó sz orvosok által megállapított diagnózis szerint szívinfarktust kapott. A találkozót az 53. percben, a mentőhelikopter megérkezésekor szakították félbe és később már nem is folytatták. Mint a Tatabányai Vasas képviselőjétől megtudtuk, a találkozót a későbbiekben sem folytatják (és nem is játsszák újra), a két klub közös megegyezésével a pályán elért eredményt hagyják jóvá (ami jelenleg még nem hivatalos).

A forduló előtt még egyedüliként száz százalékos és listavezető Baj kikapott Nagyigmándon, így az ötödik helyre esett vissza. A vezetést a Környe vette át, amely a Csolnok ellen aratott magabiztos győzelmet. A második helyre a Mocsa jött fel, amely a sereghajtó és továbbra is pont nélkül álló Bakonysárkány vendégeként győzött. A harmadik helyre jött fel a jó formában lévő, ezúttal Gyermelyen nyerő Ászár. A vendégeknél az előző két fordulóhoz hasonlóan ismét duplázott Palotás Péter, aki hat góljával immár vezeti a bajnokság góllövőlistáját. Ugyancsak szárnyal az újonc Tardos-TAC, amely az első félidő közepén mesterhármasig jutó Somogyvári Máté vezetésével simán verte a Piliscsévet. Első pontját szerezte a Kisbér, mégpedig a Dunaszentmiklós ellen.

Területi II. osztály, 4. forduló

Bakonysárkányi SE–Mocsa KSE 1-3 (1-2)

Bakonysárkány, vezette: Mihályi Máté (Balázs Patrik, Fabi András).

Bakonysárkány: Wohl – Wolf (Szűcs, 65.), Ritter, Nagy L., Pirsli (Fischer, 46.), Nagy J., Geczinger (Bögös, 77.), Büki, Manner (Rakita, 68.), Treier, Kovács B.

Mocsa: Kovács M. – Korán, Jordán, Enyedi (Rácz, 81.), Csizmadia R. (Kovács Á., 51.), Kántor, Kerekes, Venczel, Czifra, Bán, Tóth (Prógli, 83.). Technikai vezető: Csizmadia Tibor.

Gólszerző: Pirsli (21.), illetve Bán (10.), Kerekes (32.), Korán (46.).

Gyermely–Ászár KSE 1-4 (0-2)

Gyermely: Lovas Gábor (Kurali Zoltán, Szolonka Sándor).

Gyermely: Fülöp – Huszárovics, Kovács (Tóth D., 46.), Tóth L. L. (Fekete, 73.), Gecse, Lévai (Hullár, 63.), Váradi (Soós, 85.), Grosz, Stréhli, Soós, Tóth L. Vezetőedző: Sulyok Attila.

Ászár: Lengyel – Méhes, Palotás, Polgár (Somogyi, 76.), Kiss, Verebics, Kolonics, Zséfár, Hullám (Kaposi, 53.), Brandt (Büki, 57.), Wolf. Technikai vezető: Takács László.

Gólszerző: Grosz (48.), illetve Wolf (36.), Palotás (45., 72.), Büki (62.).

Kisbéri Spartacus SE–Dunaszentmiklósi SE 1-1 (0-1)

Kisbér, vezette: Szajkó Árpád Attila (Dávid Rita, Vámosi Benedek).

Kisbér: Pavalacs – Beer, Gacs, Hatos, Magyarics (Mata, 62.), Proceller, Váradi (Sipos, 74.), Beigelbeck, Mizerák, Rigó, Bogdán. Technikai vezető: Haász Károly.

Dunaszentmiklós: Nyári – Búzer (Lőrincz, 83.), Schmidt M., Dácher, Purgel (Ströcker, 74.), Schmidt N., Schmidt D. Z., Szili, Janetka (Pekár, 75.), Tóth L. (Kerekes, 62.), Soós. Technikai vezető: Németh Tamás János.

Gólszerző: Proceller (60.), illetve Purgel (23.).

Környe SE–Csolnoki SZSE 5-2 (2-1)

Környe, vezette: Erdélyi Dániel (Urszán István, Nagy János).

Környe: Ténai – Jónás R., Mig (Nádudvari D. G., 46.), Zelenai, Stefán, Szerencse, Patyi (Nádudvari Á. M., 77.), Jónás J. R. (Bihari, 72.), Horváth (Babai, 57.), Kiss (Tóth, 83.), Szappanos. Vezetőedző: Gulyás Tamás.

Csolnok: Merész – Barlangi, Gause P. (Petrovics, 40.), Vörös, Putnoki (Janosek, 57.), Gause B., Seregi, Kovács, Jantos, Papp, Pázmándi (Kalster, 73.). Vezetőedző: Párkányi Norbert.

Gólszerző: Jónás J. R. (15.), Merész (45+1. - öngól), Szerencse (48.), Babai (59.), Nádudvari D. G. (91.), illetve Papp (44., 60.).

Nagyigmándi KSK–Baj KSE 2-0 (1-0)

Nagyigmánd, vezette: Urbanics Áron (Szabó Géza, Baranyai László).

Nagyigmánd: Porcelán – Buzás, Fülöp, Németh B., Szalai T., Turi, Patócs (Németh M., 79.), Müller (Hérics, 46.), Falu, Zvér, Varga R. Technikai vezető: Gucsi Tamás.

Baj: Jurassa – Kutak (Somogyi, 62.), Pálinkás, Bárányos, Beigelbeck (Kovács, 22.), Czeglédi (Bugyi, 85.), Lounes, Varga A. (Hocza, 85.), Csapucha (Bova, 53.), Németh Á., Antal. Technikai vezető: Németh Beáta.

Gólszerző: Varga R. (14.), Patócs (77.).

Tardosi FC-TAC–Piliscsévi SE 5-2 (4-1)

Tardos, vezette: Somogyi László (Csákány István, Biri Csaba).

Tardos-TAC: Kaincz (Kovács M., 85.) – Mészáros (Minárcsik, 55.), Suhai, Jakabovics, Schaffer, Somogyvári, Tebele (Sztanek, 68.), Szileszki, Fekete (Takács, 75.), Szöllősi, Csordás. Technikai vezető: Árendás József.

Piliscsév: Kovács D. (Mesterházi A., 33.) – Simon, Kovács P., Mesterházi Cs., Kovács B., Morecz, Bartl (Valek, 75.), Tömör, Kucsera (Gyügyei, 83.), Szabó (Szőke, 63.), Nagy. Technikai vezető: Klányi Norbert.

Gólszerző: Suhai (1.), Somogyvári (6., 18., 29.), Minárcsik (61. - tizenegyesből), illetve Kovács B. (39.), Kucsera (49.).

Tokod SE–Tatabányai Vasas 3-2 (3-1) - félbeszakadt

Tokod, vezette: Áy János Hunor (Szabó Barnabás, Patócs Dorina).

Tokod: Szerepi – Cauxeiro, Varga G., Sárközi F., Szőke, Muzsik, Zsolnay (Varga B., 46.), Németh, Sárközi Á., Bartos, Turcsán. Vezetőedző: Robotka Bence.

Tatabányai Vasas: Szondy (Kővári, 46.) – Balázs, Hegedűs, Králl, Hérics, Banicz, Tóth, Lakatos, Győrfi-Sánta, Schaffhauser, Kovács. Vezetőedző: Saláta Gábor.

Gólszerző: Szőke (14.), Zsolnay (17. - tizenegyesből), Cauxeiro (34.), illetve Banicz (32.), Hérics (51.).

Az Ácsi Kinizsi SC–Zsámbéki SK II. mérkőzést december 3-án rendezik.

Területi II. osztály, az állás

1. Környe 4 3 1 - 16-6 10

2. Mocsa 4 3 1 - 13-6 10

3. Ászár 4 3 - 1 12-6 9

4. Tardos-TAC 4 3 - 1 12-6 9

5. Baj 4 3 - 1 8-4 9

6. Tatabányai Vasas 3 2 1 - 11-7 7

7. Nagyigmánd 4 2 1 1 8-10 7

8. Tokod 3 2 - 1 7-7 6

9. Piliscsév 4 2 - 2 10-13 6

10. Dunaszentmiklós 4 1 2 1 16-12 5

11. Gyermely 4 1 - 3 4-13 3

12. Csolnok 4 - 2 2 7-11 2

13. Zsámbék II. 3 - 1 2 7-11 1

14. Kisbér 4 - 1 3 4-9 1

15. Ács 3 - - 3 3-9 0

16. Bakonysárkány 4 - - 4 3-11 0