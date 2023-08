Amolyan nyárzáró halászlé partira invitálta az Erőmű tavon található horgászteraszra az Opus Tigáz Tatabánya futballistáit Német Attila és családja. Mint ahogyan azt a Facebookon írják, játékosaik, Német Attila (jelenleg már a Tatai AC Futballistája), illetve Német Dani szülei, Német Attila és Keszler Tímea egy hatalmas adag halászlével várták a srácokat a hangulatos stégen.

A bejegyzésből az is kiderült, hogy bármilyen hihetetlen, de a csapatban volt olyan játékos, aki korábban még soha nem evett halászlevet. Most azonban mindenki megkóstolta az ízletes levet, amelyben hatalmas pontydarabokat "rejtett el" a vendéglátó. Gyürki Gergelyék – akik közül sokan rendszeres horgászok is – jóízűen elfogyasztották a felkínált ételt. Hiába, kell is az energia, hiszen a mai óriási hőségben délelőtt és délután is edzett a Csapat.