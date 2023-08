Labdarúgás, vármegyei kupa, 1. forduló

Csolnoki SZSE–Dunaszentmiklósi SE 6-2 (3-0)

Csolnok, vezette: Áy János Hunor (Lovas Gábor, Bankó István).

Csolnok: Helmajer – Barlangi, Tarkövi (Végh, 46.), Petrovics (Gause P., 53.), Putnoki (Papp, 63.), Gause B. (Kalster, 63.), Seregi (Janosek, 53.), Kovács (Rendes, 63.), Jantos, Pázmándi, Vörös. Vezetőedző: Párkányi Norbert.

Dunaszentmiklós: Nyári – Schmidt M., Purgel, Schmidt D. Z., Szili, Janetka, Tóth, Soós, Felsőházi (Németh, 71.), Schmidt Sz., Boros (Pekár, 56.).

Gólszerzők: Putnoki (10., 37., 61.), Tarkövi (21.), Vörös (52., 74.), illetve Soós (59.), Tóth (80.).

Kiállítva: Pázmándi illetve Schmidt Sz. (egyaránt 86.).

Két másodosztályú csapat találkozott a vármegyei kupa első fordulójában, így a két gárda jól ismeri egymást. Ahogy az előző bajnoki kiírásban mindkétszer, úgy most is a Csolnok bizonyult jobbnak. A továbbjutást már az első félidőben eldöntötte Párkányi Norbert csapata, hiszen 3-0-al fordultak a felek. A szünet után szépíteni tudott ugyan a Dunaszentmiklós, de végül 6-2-vel ért véget a találkozó és mindkét oldalról kiállítottak egy-egy játékost.

Etei SE–Környe SE 2-2 (2-2)

Ete, vezette: Kurali Zoltán (Uracs Roland, Janovics Ádám).

Ete: Fülöp – Vági, Horváth D., Baráth, Gyüszi L. (Tálos, 88.), Szabó P., Lami, Szíjj, Tóth H., Szabó M., Takács (Stamler, 83.). Játékos-edző: Gyüszi Levente.

Környe: Ténai – Kerék, Zelenai, Stefán, Szerencse, Veres (Horváth J., 46.), Babai (Tóth V., 82.), Nádudvari D. G. (Hardi, 85.), Mig (Patyi, 46.), Kiss (Bihari, 76.), Jónás J. R. Vezetőedző: Gulyás Tamás.

Gólszerzők: Gyüszi L. (28., 37.), illetve Jónás J. R. (24., 45+1.).

A két csapat hasonló cipőben jár: az Ete az előző szezonban még a Császárral indult közösen, azonban ez a kooperáció a tiszavirág életére hasonlított, az eteiek pedig immár a harmadosztályban kezdik a szezont. A Környe egy szenvedős évet követően búcsúzott a vármegyei első osztálytól, azonban a játékoskeret azóta mintha erősödött volna, és Gulyás Tamás is visszatért a kispadra. A csapatok intenzíven kezdték a találkozót, Jónás József Róbert duplája közé az örökifjú Gyüszi Levene duplája ékelődött be, így a szünetre kialakult a 2-2-es végeredmény. Ez az Ete továbbjutását jelenti, hiszen alacsonyabb osztályúként a döntetlen is elég volt számára a következő körhöz.

Bakonysárkányi SE–Wati-Kecskéd KSK 1-7 (0-5)

Bakonysárkány, vezette: Mann Ádám József (Patócs Dorina, Kiss Dominik).

Bakonysárkány: Wohl (Tóth, 46.) – Kokas, Nagy L. (Zsebő, 46.), Kovács B. (Szűcs, 46.), Lakatos, Nagy J., Manner (Treier, 46.), Pirsli, Büki (Bögös, 76.), Wolf (Valki, 77.), Fischer. Technikai vezető: Kovács Sándor.

Kecskéd: Bódis (Cseszneg, 46.) – Neckernusz (Polovicz, 57.), Berki, Harsányi, Szabó, Greskó, Plotár (Deme, 57.), Pető (Czékmány, 46.), Kovács D. Sz., Tomayer, Schmidt G. Vezetőedző: Linczmaier László.

Gólszerzők: Pirsli (54.), illetve Szabó (12.), Fischer (18. - öngól), Greskó (22.), Pető (35., 45.), Deme (85.), Tomayer (90.).

A másodosztályú Bakonysárkány nem bírt az első osztályban szereplő, a nyáron megerősödő Kecskéddel. A vendégek gyakorlatilag az első félidőben bebiztosították a továbbjutást, hiszen 5-0-al mentek pihenőre. A szünet után a Bakonysárkány meglőtte becsületgólját, de a Kecskéd még két gólt tartogatott a meccs végére is, így kiütéses lett a sikere.

Koppánymonostori SE–Vértessomlói KSK 3-1 (2-0)

Koppánymonostor, vezette: Farkas Bálint (Katona Bence Mihály, Gabala Zsombor).

Koppánymonostor: Vicena – Egyed, Kalla, Horváth K., Gelencsér R. Zs. (Imrek, 72.), Juhász (Kovács, 89.), Dávid, Dombi (Tímár, 59.), Simonka, Valkó G., Korcsok (Valkó M., 38.). Vezetőedző: Vigh László.

Vértessomló: Kalmár – Tóth, Éliás (Petőcz, 46.), Eigner, Erdei, Koller (Nagy R., 46.), Wend, Batin, Kacz (Murányi, 46.), Dobbelaere, Balogh. Vezetőedző: Nagy Géza.

Gólszerzők: Horváth K. (1., 83.), Egyed (7.), illetve Batin (57.)

Kiállítva: Simonka (78.), illetve Tóth (78.), Nagy Géza (a kispadról, 83.).

A forduló rangadóját Koppánymonostoron rendezték, ahová a Vértessomló látogatott. A két csapat az előző szezonban meghatározó szerepet játszott a vármegyei első osztályban, hiszen előbbi a második, utóbbi a negyedik helyen végzett. Az előző kiírásban háromszor is találkoztak, ezeken a mérkőzéseken a Vértessomló csak egy pontot tudott gyűjteni. Az hamar eldőlt, hogy ez a szám most sem fog nőni, hiszen a hetedik percre már kettővel ment a Koppánymonostor. A szünet után szépíteni tudott Nagy Géza csapata, de a Komáromból igazolt Horváth Kevin megrúgta második gólját is, így végül a Vigh-alakulat jutott tovább.

Oroszlányi SZE–Ácsi Kinizsi SC 3-2 (2-1)

Oroszlány, vezette: Szabó Géza (Somogyi László, Bokor Benjamin Alex).

Oroszlány: Szabó – Peti (Pöck, 24.), Sztankó (Hideg Sz., 46.), Talabér (Hideg Zs. D., 22.), Moldován, Hideg R., Frigur, Földi, Varga, Rácz, Hideg T. Vezetőedző: Gálos Csaba.

Ács: Molnár – Vörös, Bögi, Major, Németh, Gerencsér, Szabó (Keszán, 78.), Pinczés, Török, Kovács, Nagy.

Gólszerzők: Talabér (7.), Hideg Zs. D. (28.), Hideg T. (55. - büntetőből), illetve Török (34.), Pinczés (78.).

Az előző szezonban mindkét gárda szenvedett: az Ács a másod-, az Oroszlány pedig a harmadosztály egyik legrosszabb csapata volt, így aztán mindkét együttesre ráfért egy kis sikerélmény. Az Oroszlány a reaktivált Talabér Zoltán góljával hamar megszerezte a vezetést, majd a helyére beállt Hideg Zsolt Dániel a 28. percben megduplázta az előnyt. Az Ács még a szünet előtt szépíteni tudott. A második játékrészben mindkét fél betalált, így végül az Oroszlány egyetlen alacsonyabban rangsorolt csapatként le tudta győzni magasabb osztályból érkező ellenfelét, így tovább is jutott.

Kisbéri SSE–Bábolnai SE 1-2 (1-2)

Kisbér, vezette: Sándor Tamás (Balázs Patrik, Baranyai László).

Kisbér: Nagy (Pavalacs, 76.) – Beer, Wieszt, Gacs, Hatos (Farkas, 88.), Magyarics (Mata, 73.), Proceller (Rigó, 60.), Váradi (Mizerák, 66.), Beigelbeck, Hódos, Vaczula.

Bábolna: Szabó B. – Prácser, Kovács-Gadanecz, Szabó Á. V., Maruzs, Szendi, Németh, Hajnal P. (Mátyás, 53.), Hajnal K. (Váczi, 53.), Lanzendorfen, Végh (Kiss, 88.). Vezetőedző: Józsa Péter.

Gólszerzők: Beigelbeck (27.), illetve Hajnal P. (18.), Szabó Á. (43.).

Mindkét csapat alapos átalakításon ment keresztül nyáron. A Kisbérre rá is fért, hiszen a csapat tavasza borzalmas volt, közel is kerültek a kieséshez a másodosztályban, így mindenképpen kellett a vérfrissítés. Az élvonalbeli Bábolna kezdőcsapatában is három új játékos lépett pályára, illetve ketten a kispadról szálltak be. Ami a találkozót illeti, már az első félidőben kialakult a végeredmény, a Bábolna 2-1-re tudott nyerni egy szoros mérkőzésen.

Szákszendi SE–Sárisápi BSE 0-6 (0-4)

Szákszend, vezette: Nagygellér Miklós (Kun Péter Attila, Urbán Ádám).

Szákszend: Teberi (Varga, 46.) – Klestenitz Á. (Farkas L., 65.), Szécsi, Klestenitz M. (Kázmér, 46.), Müller K. (Müller Cs., 50.), Mezőfi, Kovács, Petrás (Schaffhauzer, 46.), Marton (Desics, 65.), Szabó, Kiss J. Vezetőedző: Kiss László.

Sárisáp: Kálló – Cserven, Manger, Marczinkó (Tőzsér, 46.), Válent, Engelbrecht, Karcagi, Yousif, Pozsonyi, Szlovák, Farkas T. Á. Vezetőedző: Fenyvesi László.

Gólszerzők: Manger (4.), Kiss J. (18. - öngól), Farkas T. Á. (21., 75.), Szlovák (41.), Yousif (90.).

A harmadosztályú Szákszend és az első osztályban szereplő Sárisáp mérkőzésén a papírforma érvényesült. A lelkes hazaiak próbálták megállítani a Fenyvesi-csapat támadásait, de így is hat gólt kaptak. Az első játékrész végére már négy volt a különbség, így belefért, hogy a szünet után kissé visszavegyen a Sárisáp.

Császári SE–Almásfüzitői SC 0-11 (0-6)

Császár, vezette: Urszán István (Ormándi Attila, Nagy János).

Császár: Karászi – Cseh, Kalucza (Vas, 77.), Bauer, Szekeres I. A., Vincze, Szekeres B. (Lázár, 46.), Nagy I., Simon, Nagy B. (Csenki, 61.), Falusi (Zvér, 46.).

Almásfüzitő: Varga Á. – Berlik, Sinkó (Egri, 56.), Hajba, Bombicz (Galambos, 56.), Kuzma (Bozori, 56.), Fekete (Mészáros, 56.), Ozoróczi (Bihari, 56.), Makszimcsuk, Sallai, Nagy B. G. Vezetőedző: Szalai Gábor.

Gólszerzők: Ozoróczi (19., 22.), Fekete (29., 41.), Sallai (34.), Nagy B. G. (35.), Sinkó (55.), Hajba (64., 81.), Bozori (82., 89.).

Ahogy az Ete meccsénél leírtuk, a Császár is új életet kezd, immár egyedül. Harmadosztályú csapatként nem sok esélye volt a jól igazoló Almásfüzitő ellen. Az első játékrészben már hat volt a különbség, a második félidőben erre még rárúgott az élvonalbeli Füzitő ötöt, így végül két számjegyű lett a különbség.

Annavölgyi BSE–Piliscsévi SE 0-5 (0-2)

Annavölgy, vezette: Papp Márton (Kis Benedek, Berecz Levente).

Annavölgy: Kuczmog (Oláh, 57.) – Kiss, Genszki, Győrfi (Szegvári, 76.), Végh, Farkas, Somogyi, Balogh, Balog, Ferenczi (Ferenczy, 67.), Kelemen (Tóth, 76.).

Piliscsév: Kovács D. (Mesterházi A., 58.) – Koller (Velmovszki, 58.), Kovács P., Mesterházi Cs., Tömör, Kovács B., Bartl, Kucsera, Belovai (Jász, 75.), Simon, Nagy. Technikai vezető: Klányi Norbert.

Gólszerzők: Belovai (14.), Nagy (40.), Kucsera (51., 63.), Kovács B. (55.).

A harmadosztályú Annavölgy nem bírt a másodosztályban jól szereplő Piliscsévvel. Az első játékrészben a vendégek már kettővel mentek, de a szünet után még háromszor eredményesek voltak, így nem volt kérdéses a továbbjutásuk.

A Baj KSE–Nyergesújfalu SE találkozó a baji pálya alkalmatlansága miatt elmaradt és augusztus 9-én, 18 órakor pótolják. A Vértesszőlősi SE-Zsámbéki SK találkozót pedig augusztus 13-án, ugyancsak 18 órától rendezik, mivel a Zsámbék a MOL Magyar Kupában szerepelt a hétvégén.