Az egykori világklasszis labdarúgó karrierje Komáromban kezdődött, majd többek között a korszak nemzetközi szinten is kiemelkedő magyar csapatai (Ferencváros, Bp. Honvéd) után olyan világhírű klubokban játszott, mint az AS Roma és az FC Barcelona. A magyar válogatottban 1949-1956 között 43 mérkőzésen 17 gólt szerzett, 1952-ben olimpiai bajnok, 1954-ben világbajnoki ezüstérmes lett.

Komáromban, a Czibor Zoltán Városi Sporttelepnél felállított szobornál dr. Molnár Attila polgármester, Turi Bálint alpolgármester, Vizeli Csaba, a Czibor, a Rongylábú musical szerzője, Becker Balázs, a Komárom VSE elnöke, illetve az NB III.-as labdarúgócsapat néhány játékosa koszorúzott szerdán.

Este a Duna TV-n látható volt az Álmok álmodói sorozatban Horváth Gyula, egykori sporttanácsnok visszaemlékezése is. Szombaton a Czibor-sporttelepen Kárpád-medencei utánpótlás csapatok részvételével tartják az Aranycsapat Kupa-Czibor Zoltán-emléktorna nevet viselő rendezvényt is.

Néhány évvel ezelőtt még emlékévvel is tisztelgett Komárom önkormányzata legendás futballhőse, Czibor Zoltán előtt. Akkor Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter – aki az emlékév fővédnöke is – úgy fogalmazott, Czibor Zoltán korának legjobb játékosa volt saját posztján. Mint mondta, egy olyan korban, amikor nemcsak a magyar labdarúgó-válogatottba, de egy első osztályú magyar csapat keretébe bekerülni is nehéz volt, dicsőséges tettnek nevezhető.