A tatabányai női vízipóló legnagyobb „gyengesége”, hogy nem tudja megtartani az itt nevelődött tehetségeket. A felnövő lányok egy része a magas fizetésért, más része pedig az iskolai tanulmányai folytatása miatt távozik a klubtól. Így Zantleitner Krisztinának egy-két évente új gárdát kell építenie, miközben az első osztályú tagságát is szeretné megőrizni a társaság. Azaz, bizonyos értelemben az eredményesség sem mellékes. Egyebek mellett ezekről a tényekről is beszélgettünk a tatabányai hölgyek vezetőedzőjével.

– A 2022-23-as szezon előtt kapusunk, Zirighné Sós Ildikó visszavonult, őt az OSC ificsapatából érkező Kovács Dorottyával igyekeztünk pótolni. De távozott tőlünk az egyébként révkomáromi Szedlák Mónika, aki Győrben, az egyik legnagyobb riválisunknál folytatta. Zantleitner Noémi szombathelyi főiskolai tanulmányai miatt nem állhatott sokáig a rendelkezésünkre, míg Zöld Tamara a III. Ker. TVE csapatához igazolt. Időközben a még ifjúsági korú Sóti Lili lett az elsőszámú centerünk, valamint a hasonló korú Zantleitner Helga is a kezdőegyüttes tagja lett. Szerencsére két fiatalt, Becsey Emmát és Felkai Sárát kettős igazolással sikerült megszereznünk. Igaz, ők a „státuszukból” adódóan például az osztályozón nem játszhattak – nyiltkozta a szakvezető.

A 2021-2022-es szezonban medencébe szálló csapatból a mostani idényre mindössze hárman maradtak. Az alapszakasz őszi „része” mégis elfogadhatóan sikerült, hiszen valamennyi közvetlen riválist itthon fogadta a Tatabánya, és a Győrt legyőzte, a Szeged ellen egy árva góllal maradt alul, míg a III. Ker. TVE ellen bravúrpontot szereztek a Zantleitner-tanítványok.

– A tavaszi idényre négy ponttal fordultunk, de idegenben már csupán egy pontot tudtunk szerezni, mégpedig Szegeden – emlékezett vissza Krisztina. – Ennek dacára több bíztató jelet is láttam a lányok teljesítményében, játékában. Igaz, a fiatalságukból adódóan meglehetősen hullámzó volt a produkciójuk még egy meccsen belül is. Mindent beleszámítva, így például az ifikorú kapust, a rutintalanságot, vagy a szűkös közös edzési lehetőséget, tisztesnek minősítem a csapatom helytállását. Eközben az ifjúsági gárdánk az országos pontvadászatban ötödik, a serdülők pedig a negyedik helyen végeztek úgy, hogy a nagy fővárosi klubokkal és a tradicionális vidéki egyesületek csapataival egyaránt felvették és állták a versenyt. Az utánpótlás-csapataink biztosan profitáltak abból, hogy a legtöbb pólós a felnőttbajnokságban is mérkőzött.

A Tatabánya Women Water Polo július 31-én kezdi meg a közös alapozást. Az idén a Magyar Kupát már szeptemberben megrendezik, így csak ezt követően kezdődik az élvonalban a pontvadászat.

– Sűrű lesz a program, különösen a korosztályos Eb-k és világbajnokságok miatt – emelte ki a tatabányaiak vezetőedzője. – Ez az ifjúsági korúakra ró majd különösen nagy terhet, hiszen a felnőtt OB I. – például októberben – szerda-szombat ütemben zajlik majd és vasárnap rendezik az utánpótlás találkozókat. Azaz, ősszel fel kell kötni…