Idén a Magyar Rádióamatőr Szövetség rendezte Városlődön az 5. Rádiós Tájfutó Ifjúsági Világbajnokságot június 26. és 29. között, amin három kontinensről tizenegy ország mintegy száz versenyzője vett részt, közöttük a tatabányai Gerecse Rádióklub négy versenyzője, akik meghatározó szerepet töltöttek be a magyar csapatban. A rendező csapat már tavaly szeptemberében megkezdte az előkészületeket. A jó terep kiválasztása a bajnokság sikerének egyik alappillére, de emellett persze fontos volt a megfelelő szállás, térképek, ajándékok, és szabadidős programok megszervezése is. Június 26-án érkeztek a versenyzők az Iglauer Parkba, ami a világbajnokság idejére a szállás és versenyközpont is volt egyben.

Neked mi a legfontosabb? Tudsz érdekes kezdeményezésről, sikerről, érdekességről? Esetleg valami meglepett? ➡Írj hírküldő alkalmazásunkban, ➡ csatolj képet, hogy beszámolhassunk róla!

A fiatalok női és férfi 14 és 16 éves korosztályokban, három versenyszámban mérték össze felkészültségüket. A világbajnokságot az eredményhirdetés zárta, majd Hamfest, azaz a záróbuli koronázta, ahol a tábor nagytermében a sportolók együtt táncoltak és buliztak egymás nemzetének zenéire. Ha már eredményhirdetés, mindenképp meg kell említenünk a magyar csapat nagyszerű teljesítményét is, hiszen egyéniben két második és egy harmadik helyet, míg csapatban egy második és két harmadik helyet szereztek a fiatalok, az ugyanúgy dícséretre méltó negyedik, ötödik, és hatodik egyéni helyezések mellett. A vendég országok visszajelzése alapján a magyar rendezőség egy színvonalas versenyt biztosított, az ifjú sportolók pedig már izgatottan várják a jövő évi bajnokságot.