Az előző szezonban az NB III. Nyugati-csoportjában szereplő Gyirmót FC Győr II. ellen 1-0-ra győzött az Opus Tigáz Tatabánya az előző héten, tegnap pedig az NB II.-ben szereplő Csákvár együttesét is legyőzte Gyürki Gergő csapata. A Bányász a Lóth - Molnár, Krupánszki, Kiprich, Székely - Letenyei, Soltész, Szegleti, Klausz, Szegő - Kocsis összeállításban kezdett, de később beállt Kovács, Árvai, Zacsek, Angyal, Hadobás, Márton és Németh is.

Egy igazán tempós és a győztes gólt hozó első félidőt követően a második játékrészben is tudott küzdeni az Opus Tigáz Tatabánya Csapata a csákvári felkészülési mérkőzésen.

„Nagyon tetszett a csapat mentalitása és akarata. Emellett sokat visszakaptam azokból az elemekből, amelyeket labdaszerzésben gyakoroltunk, de láttam előrelépést a labdával való játékunkban is. Ez a mérkőzés is csupán egy állomása volt a felkészülésünknek, amelyet a helyén kell kezelni. Ugyanakkor, ebből a teljesítményből további motivációt és elszántságot kell meríteni a jövőre nézve!” – értékelte a találkozót Gyürki Gergely.