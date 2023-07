Arról már korábban beszámoltunk, hogy a Dorogi FC megkezdte a felkészülést, és a csapatra váró találkozókról is írtunk. Most a klub hivatalos honlapja interjút készített Blázsik Ferenccel, amiből sok minden kiderül a csapattal kapcsolatban, például az is, hogy a korábban a Tatabányát és a Budaörs csapatát irányító Bekő Balázs lesz a vezetőedző.

- Sok hír látott napvilágot azzal kapcsolatban, hogy miként alakul a dorogi felnőtt labdarúgás sorsa, miért döntött úgy részt vállal a klub életében?

- Egy idézettel kezdeném: ”mindig valaminek a vége, másnak a kezdete...” Megyei összefogással tettünk lépéseket a dorogi felnőtt futball fenntartása érdekében. Ennek koordinálására kaptam felkérést. Tisztelet a dorogi múlt és a labdarúgás szeretete miatt nem az volt a kérdés számomra, hogy elvállalom-e, hanem az, hogy milyen megoldást találunk a folytatás érdekében.

- Egy a másodosztályból kiesett, vagy mint egy újjáépítés küszöbén álló csapattal kezdett dolgozni, mi a motivációja?

- A foci múlt és jelen összekapcsolása a jövő érdekében, ez a szlogen. Ez a tulajdonosi kör, játékoskeret kialakítása, stáb és a filozófiámra is értendő.