A Zsámbék bennmaradásában nem tudott segíteni, de most vérmes reményekkel vág neki az NB III.-as szezonnak Monori Norbert. A mindössze 24 éves Monori Norbertnek elég kalandos pályafutása volt eddig, és most egy újabb kalandot keresett. A Videoton-nevelésű játékos előbb alászállt a megyei negyedosztályig, majd Bodó László hívására Zsámbékra igazolt, ahol 35 meccsen 70 gólt rúgott, és az elmúlt évek legnagyobb fölényével lett gólkirály a megyei első osztályban. A remek szezont egy NB II.-es szerződés koronázta meg, és a Szombathelyi Haladás csapatában is eredményes volt. Egy mosonmagyaróvári kitérő után télen visszatért Zsámbékra Monori, ahol négy gólt ugyan szerzett, de így is kiesett a csapat. A fiatal csatár most az NB III.-ban szereplő Érdi VSE csapatához igazolt.

– Budajenőn és a Videotonban pallérozódtam. A felnőttfutballba Balatonfüreden kapcsolódtam be. Ezután a Zsámbék csapatánál töltöttem egy sikeres időszakot, és itt figyelt fel rám a Szombathelyi Haladás. Ezután a Mosonmagyaróvár, majd egy évvel ezelőtt megint a Zsámbék következett. Támadóposzton bárhol szívesen játszom, a lényeg, hogy a kapu előtt legyek, mert ott tudom legjobban kamatoztatni a képességeimet – kezdte önmaga bemutatását Monori Norbert. – Elsődleges célom stabil, jó teljesítmény mellett eredményes szezont zárni, mind egyénileg, mind csapatszinten. Emellett szeretném még képezni magam, mert mindig van hova fejlődni – folytatta.

– Amikor csapatot választok, figyelembe veszem a csapat stílusát és játékrendszerét, és hogy ebbe én mennyire illek bele. Ezért is örültem Ebedli Zoltán megkeresésének, mert figyeltem a csapatot, és látván, milyen játékot és milyen eredménnyel játszanak, nehezen tudtam volna nemet mondani a hívó szóra. Számomra a beilleszkedés kicsit nehezen megy, mert csendesebb típus vagyok. Ezért is volt meglepő, egyben jó érzés, hogy egy hét után már úgy mentem ki a pályára, mintha haza mennék. Mindig jó egy olyan közösséghez tartozni, ahol nem lehet panasz a csapategységre, és remélem, ez a pályán is visszatükröződik majd. Monori azt is elmondta, hogy az első ötbe várja az Érdi VSE csapatát. A Pest vármegyei zöld-fehér klub ezidáig ádáz csatákat vívott a Tatabányával és a Komárommal az NB III.-ban, idén azonban előbbi a Dél-Nyugati, míg vármegyei csapataink az Észak-Nyugati csoportba kaptak besorolást.