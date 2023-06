A Budai II László Stadionban a Grosics Alapítvány által megrendezett esemény előtt Lomnici Zoltán, az Aranycsapat Testület elnöke idézte fel a Fekete Párduc néven ismert kapus pályafutását. Emlékeztetett rá, hogy Grosics Gyula eredetileg papnak készült és tulajdonképpen a véletlennek köszönhette, hogy a focipályán kötött ki, ahol kapusként szédületes karriert futott be. Ennek állomásai az Aranycsapattal megnyert világbajnoki ezüst-, az olimpiai aranyérem, az Európa-kupa-győzelem voltak, de játszott 1953-ban Londonban, Az évszázad mérkőzésén is, majd a Nemzet Sportolójává választottak. Grosics Dorogon kezdte pályafutását, később védett Tatabányán is.

Lomnici Grosics Gyula tulajdonságai között – az istenáldotta tehetség és a szorgalom mellett – a hazaszeretetet, a sport iránti elkötelezettséget és a közönség szeretetét emelte ki.

A megnyitón beszédet mondott a szintén olimpiai aranyérmes Dunai II Antal, a szervező Grosics Alapítvány kuratóriumának tagja is. Felidézte, hogy fiatalon, a Pécsi Dózsa csatáraként volt alkalma az általa a világ legjobb kapusának nevezett, akkor Tatabányán védő Grosics Gyula ellen játszani, de gólt nem tudott lőni neki.

Az ötödik alkalommal kiírt Grosics Gyula Emléktornán a 13 résztvevő együttes között ott volt többek között az Bp. Honvéd öregfiúk, valamint az M4 Sport csapata is. Előbbiben pályára lépett a volt válogatott Kovács Kálmán és Bárányos Zsolt, a Grosics Gyula Alapítvány színeiben pedig a még aktív kapus, Gróf Dávid, valamint édesapja, Gróf Attila is.